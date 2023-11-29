中信重工智能消防机器人海外“圈粉”

记者从中信重工机械股份有限公司获悉，该公司多款消防灭火机器人近日亮相阿联酋迪拜国际安防消防展，在海外实力“圈粉”。

记者从中信重工机械股份有限公司获悉，该公司多款消防灭火机器人近日亮相阿联酋迪拜国际安防消防展，在海外实力“圈粉”。 记者从中信重工机械股份有限公司获悉，该公司多款消防灭火机器人近日亮相阿联酋迪拜国际安防消防展，在海外实力“圈粉”。 据悉，本届阿联酋迪拜国际安防消防展在迪拜国际展览中心举行，是中东地区规模最大的安防、消防及工业防护设备展览会，共吸引全球60多个国家的客商参展。 “我们受邀参展，能更好地了解市场需求和客户期望，为进一步拓展中东市场打下坚实基础。”中信重工相关负责人介绍，亮相展会的多款消防灭火机器人以其出众的外观设计、优异的产品性能吸引众多海外客商关注。此前，中信重工多款消防机器人已在当地交付应用，并获得用户一致好评。 近年来，中信重工积极拓展国际市场，机器人产品稳步走向世界。目前，企业拥有50余款特种机器人产品，可满足多场景需求，连续多年稳居“中国智能特种机器人产业第一梯队”，整体实力达到国际先进水平。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 王志江)