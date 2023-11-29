提醒！微信朋友圈卖烟花爆竹或被追刑责

临近春节，微信朋友圈里的年货琳琅满目，其中也有烟花爆竹。近日，有市民在洛阳网·百姓呼声平台发帖，咨询在微信朋友圈卖烟花爆竹是否合法，担心其安全性。

临近春节，微信朋友圈里的年货琳琅满目，其中也有烟花爆竹。近日，有市民在洛阳网·百姓呼声平台发帖，咨询在微信朋友圈卖烟花爆竹是否合法，担心其安全性。

昨日，记者就这些问题到市公安局进行了采访。

日前，市政府发布通告，今年春节期间烟花爆竹燃放将实行“禁改限”，可以燃放烟花爆竹，但对燃放时间、禁放区域、个人禁放种类、禁止行为及违法行为处罚作出明确规定。

通告发布后，不少市民开始通过各种渠道购买烟花爆竹，而通过微信朋友圈等社交平台售卖烟花爆竹的情况也多了起来，这引起了市民的担心。

有市民在百姓呼声平台发帖称：“自入冬以来，微信朋友圈和路边多了很多售卖烟花爆竹的摊贩，不知道这种情况是否合法？”

市公安局相关部门负责人介绍，根据烟花爆竹安全管理条例的相关规定，售卖烟花爆竹必须办理烟花爆竹经营(零售)许可证，取得相应许可证后方可进行销售。

“如果在微信朋友圈发布的是烟花爆竹销售点的广告，即告诉大家到指定地点购买，不违法。”该负责人说，如果微信朋友圈发布的兜售烟花爆竹的信息、交易地点不是指定销售地点，包括送货上门这种方式，不管有无相应许可证都涉嫌违法。根据法律规定，非法生产、经营、运输烟花爆竹，构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

根据相关法规，在微信朋友圈卖烟花爆竹，非法经营金额超过5万元，或者违法所得超过1万元的，就已经达到了非法经营罪的入罪标准。

需要提醒的是，如果帮朋友转发此类广告，一旦所销售的烟花爆竹出现问题，售卖方、转发者均要承担相关法律责任。

为加强烟花爆竹经销、燃放环节的安全管理，各地有关部门根据国家烟花爆竹安全管理条例等文件出台规定，对一些种类的烟花爆竹明确禁止销售和燃放。洛阳市人民政府关于2024年春节期间烟花爆竹燃放“禁改限”的通告也对个人禁放种类作出了规定。

“烟花爆竹属于危爆物品，生产、储存、运输、燃放等均有严格的法律规范，稍有违反，就可能引发事故。”市公安局相关部门负责人表示，微信朋友圈售卖的烟花爆竹产品质量得不到保障，安全就更没有保障。

需要注意的，有不少人开着私家车流动兜售烟花爆竹，这种行为也涉嫌违法。

烟花爆竹安全管理条例对道路运输烟花爆竹的行为有明确规定，对运输车辆、运输人员等资质及运输种类、数量、规格都有规定。对未经许可经由道路运输烟花爆竹的，由公安部门责令停止非法运输活动，处1万元以上5万元以下罚款，并没收非法运输的物品及违法所得。(洛报融媒记者 申利超 通讯员 席林燕南)