晚报读者张淑芬：画友帮忙宣传 她成了朋友圈的名人

14日上午，记者和发行员王会姣来到涧西区华山家园小区，为老读者张淑芬送上《洛阳晚报》创刊30周年礼物。

张淑芬和发行员展示晚报创刊30周年礼物

14日上午，记者和发行员王会姣来到涧西区华山家园小区，为老读者张淑芬送上《洛阳晚报》创刊30周年礼物。“多谢晚报的再次采访，最近我成了朋友圈的名人了！”张淑芬激动地说。

1月5日，《洛阳晚报》A06版以《订报28年，她是〈洛阳晚报〉的老朋友》（详情《订报28年，她是《洛阳晚报》的老朋友》）为题，报道了张淑芬与晚报的故事。“向张淑芬同学学习！”“祝贺张淑芬登上《洛阳晚报》！”……报道见报后，爱画画的张淑芬在微信群内收到了不少画友点赞。“我加了3个画友群，每个群都有画友看到报纸，我的老师还拍照发到群里帮我宣传呢。”她说。

收到晚报送来的礼物后，张淑芬迫不及待地打开，她尤其喜爱牡丹台历。扫了二维码看到牡丹花开后她说，有机会一定要把台历上的牡丹用画笔画下来。在与发行员合影留念时，张淑芬回忆起了上次登报时的小小遗憾。“上次拍照时，我的发型不够完美。”她笑着说，“这次你们等等我，我得好好收拾一下！”

张淑芬说，感谢晚报多年陪伴，也感谢晚报多次刊登她的作品，新一年的晚报她已续订，希望未来晚报越办越好。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 文/图）