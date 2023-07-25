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订报28年，她是《洛阳晚报》的老朋友

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.05 08:11
张淑芬展示自己在晚报上发表的作品

　　读者小档案

　　●姓名：张淑芬

　　●年龄：85岁

　　●订报时间：28年

　　●读报感悟：晚报创刊30周年值得庆贺！祝《洛阳晚报》越办越好，继续讲述贴近大众生活的好故事。

　　“我是《洛阳晚报》的老读者了。前段时间，我还给晚报编辑部寄去了我的作品！”近日，在涧西区华山家园小区，85岁的老读者张淑芬见到记者后激动地说。

　　订报28年，老两口是晚报的忠实粉丝

　　张淑芬订阅《洛阳晚报》已有28年。“多亏当年儿媳妇给我和老伴儿订了《洛阳晚报》，让我们成了晚报的忠实粉丝！”张淑芬说。

　　1996年年初的一天，张淑芬突然收到了一份《洛阳晚报》。当时她还疑惑，自己并没有订报纸，于是赶忙向发行员核实，看看是不是送错了。核对后，发行员说：“没错！就是您家的报纸。”

　　“孩子们回家吃饭，我一问才知道，是儿媳妇给我们订的。”张淑芬回忆，以前，他们一家人住在现在的应天门遗址博物馆附近，后来搬走了，可她和老伴儿还常常到附近的阅报栏看报，一看就是大半天。

　　发现公公、婆婆爱看报，儿媳妇就悄悄给他们订了《洛阳晚报》。张淑芬说，自从订了晚报，老伴儿特别开心，晨练回家后第一件事就是读报纸，读罢才吃早饭。

　　画作登上晚报，她和晚报的感情更深了

　　早年订报时，由于忙于家庭事务，张淑芬看报的时间没有老伴儿多。更多时候，她是听老伴儿讲报纸上的新闻。

　　2020年，张淑芬的老伴儿因病去世。在那段悲痛的日子里，没有人取报纸，渐渐地，她家的报箱被塞得满满的。有一天，张淑芬在院内扫地，遇到了早晨送报的发行员，发行员把报纸交到她手中，并告知她报箱已经放不下了。此时，张淑芬想起了爱读晚报的老伴儿。

　　“那天晚上，我一个人坐在沙发上，认真翻看从报箱里拿出的厚厚一沓晚报。”张淑芬说，她一边看报，一边流泪，任凭有关老伴儿的回忆涌上心头。也正是从那天开始，她找到了更好地缅怀老伴儿的方式——看他喜欢看的晚报。

　　在晚报的众多栏目中，张淑芬最喜欢的是《艺苑》。每每看到读者的投稿，她都感叹“高手在民间”。张淑芬退休后学过国画，看着家中的不少作品，她萌生了投稿的念头。2022年，她的画作两次登上晚报，这两期报纸，至今被她精心保存。她说，自己和晚报的感情更深了。

　　曾接受记者采访，成为新闻主角

　　张淑芬不仅给晚报投过稿，还曾作为新闻主角登上过晚报。

　　2023年7月25日，《洛阳晚报》A08版刊发《婆婆留下的耳暖她视如珍宝》（详情《婆婆留下的耳暖 她视如珍宝》）一文，报道了张淑芬的故事。“这期报纸不仅记录了我与婆婆的故事，也将现在不常见的老物件展示给读者，让大家通过一对耳暖，‘看看’我们经历过的时光，非常感谢晚报！”她说。

　　得知《洛阳晚报》近日迎来了30岁生日，张淑芬感叹时光飞逝。她回忆，刚订晚报时，儿子与儿媳妇结婚没几年，现在她的孙辈都长大了。

　　在张淑芬看来，晚报就像老朋友一样，不仅带她了解天下事，也记录着她的故事。“《洛阳晚报》创刊30周年值得庆贺！祝《洛阳晚报》越办越好，继续讲述贴近大众生活的好故事。”张淑芬为晚报送上祝福。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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