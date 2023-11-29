继续与晚报“十指相扣”走下去

“晚报送来的礼物很厚重，满载着对读者的浓浓情意，我们会好好利用、保存。”近日，家住老城区西关街道紫微城社区的崔桂洛，收到晚报创刊30周年纪念礼物时说。

崔桂洛（右）和爱人收到礼物

“晚报送来的礼物很厚重，满载着对读者的浓浓情意，我们会好好利用、保存。”近日，家住老城区西关街道紫微城社区的崔桂洛，收到晚报创刊30周年纪念礼物时说。

8日，晚报A07版以《“让报友了解咱洛阳的晚报”》为标题，介绍了晚报忠实粉丝崔桂洛30年来读报、藏报的故事。

当天一大早，崔桂洛收到了朋友发来的晚报报道图片，接到了不少亲朋好友的来电祝贺。他把该图片发到报友群，得到全国各地报友们的一致点赞，还有不少报友私信崔桂洛，想要收藏这份“在报纸创刊30周年报道藏报人事迹”的报纸。

“在荷兰的外甥女也给我来电祝贺，没想到，晚报报道引发了这么多人的关注。”崔桂洛说，当天中午，他跟发行员联系好，再购买30份当天的晚报。“已经有北京、上海和广东、辽宁、浙江等地的十几名报友私信我,想要收藏这份报纸，我打算每人给他们送一份。”

让崔桂洛惊喜的不只是当天的报道，还有晚报送上的创刊30周年纪念礼物：2024牡丹台历、五粮醇红装精美礼盒、丸碧牡丹玉容莹透美肌套盒、乐贝尔亲子游泳课体验卡。“真有心”“太精致了”……逐个打开礼物，崔桂洛夫妇连声称赞，打算好好保存、利用这些礼物。

“晚报相伴30年，给我们带来了很多快乐和满足，我们会继续与晚报‘十指相扣’走下去。”崔桂洛说。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图）