西工区：推动义务教育优质均衡发展 打造家门口的好学校

教育部全国青少年校园足球特色学校、河南省示范家长学校、河南省劳动教育示范校、河南省青少年航海模型基地学校、第24届全国青少年航空航天模型教育总决赛冠军……承载这一系列金灿灿荣誉的，是一所乡村学校——洛阳市红山实验小学。

芳林路小学的科创特色课程 程都 摄

教育部全国青少年校园足球特色学校、河南省示范家长学校、河南省劳动教育示范校、河南省青少年航海模型基地学校、第24届全国青少年航空航天模型教育总决赛冠军……

承载这一系列金灿灿荣誉的，是一所乡村学校——洛阳市红山实验小学。

“随着国家对乡村学校教师补充力度的加大，许多梦想中的课程落了地，学校的成长有目共睹。”该校校长张卫营说。

红山实验小学的蜕变，是我省义务教育优质均衡的体现，也是西工教育改革发展的一个缩影。近年，西工区委、区政府深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述精神，加大投入力度，探索智慧教育，不断优化学校布局、深化教育改革、强化师资建设，大力推行集团化办学，走出了一条有西工特色的义务教育优质均衡发展之路，让更多孩子就近享受到优质教育资源。

坚持教育优先发展 硬投入带来真变化

“在西工，最美的地方是学校。”每一个走进西下池小学的人，都会由衷认可这句话。

西下池小学心理书吧的沙盘游戏 付婉冰 摄

深冬时节，西下池小学“爱育灵感”铭印石旁边的石榴树上，依然挂着几个留给小鸟的石榴，路两旁的花草，在孩子们精心的照料下，依然生机盎然。棂星门、星光长廊、和平鸽苑、吉祥兔屋、生态园等各具特色，心理书吧、陶艺坊、创客教室等功能室一应俱全，使这所生源大部分为进城务工人员子女的学校，像一个美丽的童话世界和生态乐园。

“以前学校既没啥像样的设施，功能室也不全。经过几年的建设，现在校园环境和教学设施都是一流的，孩子们生活、学习条件直线上升。”谈及学校的新变化，学校教师们由衷感慨。

26个课程景观营造“生活、生态、经典”的校园环境，46个项目引领发展素质教育，“一师一课程，一生一社团”课程体系促进学生全面发展，使这所学校先后获得全国十佳现代学校、河南教育名片等80多项荣誉，成为西工教育的一张名片。

学校从旧到新，功能从弱到强，其背后的强大支撑，是区委、区政府的大力投入。近年，西工区坚持教育优先发展，先后投入5亿元，新建、改扩建中小学29所，新增校舍4.5万平方米，新增学位7500余个，改造提升运动场13万平方米。

硬投入带来真变化。目前，西工区学校硬件水平全面提升，城乡学校环境优美、设施齐全，现代化教育资源一应俱全，小学、初中班级学生人数分别控制在45人、50人以内，为实现义务教育优质均衡发展奠定了扎实基础。

在此基础上，西工区着力优化布局，合理配置教育资源，为红山地区等薄弱学校、乡村学校发展注入新动能，整体提升优质均衡发展水平。