洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

房屋空置不住，到底该不该交物业费？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 民呼我应  来源: 洛阳网 2024.01.10 19:58

　　近日，一网友在洛阳网“百姓呼声”平台发帖，反映房屋一直空置未住，是否应该交纳物业费？洛阳市物业办相关负责人在接受记者采访时表示，根据民法典以及相关法律条文规定，空置房业主应按时交纳物业费。

　　该网友表示，自己在洛龙区某小区购买了一套房子，一直没入住，近期物业多次打电话催交物业费。网友表示，房子未入住，自己并没有享受到物业服务，感觉物业收取物业费并不合理。即便收取，能否考虑打折收取？

　　记者查询“百姓呼声”，发现不少网友反映空置房屋物业费问题。网友问题主要集中在，房屋空置是否需要缴纳物业费或者是否能够减免一部分物业费用等问题。

　　“对空置房物业费问题，民法典中有明确规定。”洛阳市物业办相关负责人介绍，民法典第九百四十四条明确规定，业主应当按照约定向物业服务人支付物业费。物业服务人已经按照约定和有关规定提供服务的，业主不得以未接受或者无需接受相关物业服务为由拒绝支付物业费。

　　该负责人进一步解释，物业服务具有公共性，比如提供建筑物及其附属设施的维修养护、环境卫生和相关秩序的管理维护等服务，这些是物业公司为所有业主提供的服务，并非针对专门某个业主的服务。换句话来说，虽然房屋空置，但业主仍然享受着物业服务，比如说小区卫生有人清洁打扫，公共秩序时时巡查维护、设备设施得维护保养等，物业也承担着相应的人员、设备支出费用等，业主理应交纳相应的物业费。

　　记者查询民法典，第九百四十四条还规定，业主违反约定逾期不支付物业费的，物业服务人可以催告其在合理期限内支付；合理期限届满仍不支付的，物业服务人可以提起诉讼或者申请仲裁。物业服务人不得采取停止供电、供水、供热、供燃气等方式催交物业费。

　　同时，去年洛阳市出台的《洛阳市人民代表大会常务委员会关于规范物业服务收费管理的决定》，对空置房物业费给出明确意见。该《决定》第十条指出，业主应当根据物业服务合同的约定交纳物业服务费，不得以已交房未入住等理由拒绝交纳物业服务费。

　　那空置房究竟何时开始交纳物业费？根据相关规定：物业竣工已交付使用的房屋(包括业主空置的房屋)，物业服务费用由业主自与开发建设单位约定的房屋交付之日次月交纳。进一步解释来说，就是按照签订房屋买卖合同时约定的房屋交付之日次月交纳。此外，目前洛阳物业服务收费规定中，没有空置房物业收费优惠条款。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    餐后血糖监测不能省 多管齐下控制更高效
    餐后血糖监测不能省 多管齐下控制更高效
    餐后血糖监测不能省 多管齐下控制更高效
        最近，患2型糖尿病10多年的薛先生心情很好，“我一直关注的降糖药进医保了，不光省钱，服用后餐后血糖也明显...
  • ·香甜的烤红薯，糖友能吃吗
  • ·腺病毒到底是啥病毒
  • ·嚼口香糖、吹气球、贴土豆片…… 这些医嘱很特别
    		•
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
        听阵阵鸟鸣如歌，拥秀美山林入怀。天桥沟村位于5A级景区白云山下，这里风景优美，交通便利，十分适合康养休闲。
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
  • ·初冬游园景斑斓 健身漫游乐悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳获得河南省特色商业街区建设专项资金
  • 未来几天洛阳以晴好天气为主 随后将...
  • 徐衣显主持召开专题会议研究市属企业...
  • 乘风起势 奋进洛阳丨文旅出圈篇：火树...
  • 洛阳市城管局：破解“停车难” 答好“...
  • 为救治患病弟弟 新安县三姐妹代父卖蜂蜜
  • 建议在洛浦公园上阳段增设座椅 洛阳市...
  • 凝聚现代化洛阳建设的强大力量——全...
  • 腺病毒到底是啥病毒
  • 洛阳获批国家知识产权强市建设示范城市
    		•
    百姓呼声
    古城路上跨关林火车站立交何时动工？
    北大街玄武门大街口公交候车处被植绿占
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    新年游龙门

    休闲

    摘星

    残荷
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605