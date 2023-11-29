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跟着晚报学健身 他越活越年轻
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.09 08:16

王有现在看晚报

　　读者小档案

　　●姓名：王有现

　　●年龄：74岁

　　●订报时间：30年

　　●读报感悟：跟着晚报《健康周刊》学健身，真是越活越年轻！

　　近日一天上午，天气晴冷。记者来到西工区上阳花园小区时，74岁的老读者王有现正在锻炼身体。“我的健康意识，是跟着咱晚报养成的！”王有现说。

　　最爱看《健康周刊》，将其装订成册

　　自《洛阳晚报》创刊时，王有现就开始订阅了，他是晚报的忠实粉丝。说起自己最爱看的内容，老人说是《健康周刊》。“以前《健康周刊》叫《生命周刊》，后来改名字了，更贴切。”老人一边回忆，一边拿出自己收集的晚报。在王有现家里，仅收集的《健康周刊》就有好几摞。每收集够10期报纸，他就进行装订，方便随时翻阅。

　　为何如此喜爱《健康周刊》？王有现说，他年轻时拼命工作，不爱惜自己的身体，养成了一些不好的生活习惯，再加上不注重锻炼，体形比较胖，体重最重时有近200斤。

　　随着年龄增长，王有现发现身边有人因不健康的饮食习惯、作息习惯等，患上脑梗、心梗等疾病，他开始关注自己的健康状况。想要养生，却不知从何处着手，王有现将目光停留在晚报《健康周刊》上。

　　“晚报可真是一份宝藏报纸！”王有现说，关于怎么吃喝、如何锻炼、生病后如何医治等问题，他都能在《健康周刊》上找到答案。

　　坚持游泳20多年，他越活越年轻

　　受到晚报《健康周刊》的启发，原本身体处于亚健康状态的王有现，从50岁时开始锻炼。在众多体育项目中，他选择了游泳，并且坚持了20多年。

　　“无论春夏秋冬，我每天都会去游泳，今天下午还准备去冬泳呢！”王有现笑着说，虽然近期气温较低，但他依然坚持去室外的游泳馆游泳。

　　夏季每天游1个多小时，冬季每天游40分钟左右，这是年岁渐长的王有现近年的游泳数据。他说，以前他一天最多游了近4个小时。

　　无论在洛阳，还是去旅游，王有现都会带着全套游泳装备，在不同城市体验游泳的乐趣。北到黑龙江、南至海南、西至新疆，都留下了他游泳的印记。

　　“自从跟着《健康周刊》养成锻炼的习惯，我现在的身体比年轻时还好，越活越年轻！”王有现自豪地说，他经常将在《健康周刊》上学到的健康知识讲给孩子、孙辈和邻居们听，希望身边的每一个人都拥有健康的体魄。

　　王有现也想借助晚报呼吁，现在许多疾病趋于年轻化，树立良好的健康观念，不仅能少生病，还能省下不少看病钱！

　　曾是洛阳晚报咱爸咱妈老年大学成员，积极参加各种活动

　　王有现对晚报的感情颇深。前些年，他报名参加了洛阳晚报咱爸咱妈老年大学(现更名为洛阳晚报艺术大学)。家住西工区的他，每次都是劲头十足地前往报社所在的洛龙区参加活动。

　　“摘菜、当志愿者、户外健身……俱乐部举办的很多活动我都参加过，经常出门也是一种锻炼。”说起参与晚报活动的时光，王有现感到充实和满足。

　　眼下，《洛阳晚报》迎来30岁生日，订报已满30年的王有现感叹时光易逝。他向晚报送上自己的祝福：“希望晚报再接再厉，祝愿《洛阳晚报》越办越好！”

　　《我的晚报情缘》邀请读者讲述“洛阳晚报，咱家的报”的动人故事。在洛报发行公司从常年订户中推荐采访对象的同时，欢迎新老读者毛遂自荐，拨打晚报热线66778866积极参与，我们将认真对待每一位报名者并仔细筛选，陆续派出记者进行采访报道。每一位受访见报者都将获得一个总价值1630元的大礼包(含2024年牡丹台历一份、五粮醇红装精美礼盒一份、乐贝尔亲子游泳正课两节、丸碧牡丹玉容莹透美肌套盒一件)。(洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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