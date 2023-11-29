网络文明新时代 共建清朗新空间

信息技术加速创新发展，成为推动社会生产生活方式变革的重要力量，网络空间已经成为人们生产生活的新空间，承载着人类对美好未来的无限憧憬。

信息技术加速创新发展，成为推动社会生产生活方式变革的重要力量，网络空间已经成为人们生产生活的新空间，承载着人类对美好未来的无限憧憬。加强网络文明建设不仅是建设网络强国的重要内容，也是建设中华民族现代文明的一项重要任务。厚植网络文明理念、推动网络文明建设、促进行为实践养成，让正确道德观念和价值取向成为网络空间的主流，形成网络文明建设新风气，铺展网络文明新画卷。

厚植网络文明理念，筑牢网络文明根基

网络文明是新形势下社会文明的重要内容，以思想之炬点亮网络文明之光，弘扬思想文化主旋律，牢牢把握正确的政治方向、舆论导向、价值取向，发挥网络传播优势，筑牢理论武装新阵地，让党的创新理论通过互联网“飞入寻常百姓家”，用先进思想文化引领新风尚。不断创新方法手段，推出更多有内容、有温度、有力量的优秀作品，激发民众共鸣，助推网络文明蔚然成风，促进网络文明理念深入人心。

推动网络文明建设，营造清朗网络生态

近年来，相关部门陆续出台诸多法规政策，加强网络空间治理，依法管网、依法治网，不断强化网站平台的主体责任和担当意识，维护网络空间安全和网络良好秩序。深入开展了“清朗”系列专项行动，网络谣言、自媒体乱象等整治工作取得了显著成效。一项项网络内容建设举措创新开展，网络空间正能量更加充沛、主旋律更加高昂。

促进行为实践养成，拓展网络文明空间

网络文明建设是一项长期的系统工程，实践的养成绝非一朝一夕之功，必须持之以恒、久久为功。维护网络空间的有序运行和健康发展，不仅需要制度层面的建制立规，而且离不开互联网企业和网友的深度参与，相关部门、企业平台、网民达人等社会各界要共同努力。以良好道德风尚滋养网络空间，以良好行为规范网络空间，文明上网，理性发言，积极维护健康文明有序网络环境，才能使广大人民群众在网络空间的获得感、幸福感、安全感得到不断提升。

互联网是人类的共同家园，缔造网上美好精神家园需要亿万网民共同参与，让我们一起推动网络文明建设、弘扬网络正气，绘好网上网下文明建设“同心圆”，推动构建网络空间命运共同体迈向新阶段。(伊苏)