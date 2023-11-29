洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

网络文明新时代 共建清朗新空间
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评 > 网评  来源: 洛阳网 2024.01.05 15:29

　　信息技术加速创新发展，成为推动社会生产生活方式变革的重要力量，网络空间已经成为人们生产生活的新空间，承载着人类对美好未来的无限憧憬。加强网络文明建设不仅是建设网络强国的重要内容，也是建设中华民族现代文明的一项重要任务。厚植网络文明理念、推动网络文明建设、促进行为实践养成，让正确道德观念和价值取向成为网络空间的主流，形成网络文明建设新风气，铺展网络文明新画卷。

　　厚植网络文明理念，筑牢网络文明根基

　　网络文明是新形势下社会文明的重要内容，以思想之炬点亮网络文明之光，弘扬思想文化主旋律，牢牢把握正确的政治方向、舆论导向、价值取向，发挥网络传播优势，筑牢理论武装新阵地，让党的创新理论通过互联网“飞入寻常百姓家”，用先进思想文化引领新风尚。不断创新方法手段，推出更多有内容、有温度、有力量的优秀作品，激发民众共鸣，助推网络文明蔚然成风，促进网络文明理念深入人心。

　　推动网络文明建设，营造清朗网络生态

　　近年来，相关部门陆续出台诸多法规政策，加强网络空间治理，依法管网、依法治网，不断强化网站平台的主体责任和担当意识，维护网络空间安全和网络良好秩序。深入开展了“清朗”系列专项行动，网络谣言、自媒体乱象等整治工作取得了显著成效。一项项网络内容建设举措创新开展，网络空间正能量更加充沛、主旋律更加高昂。

　　促进行为实践养成，拓展网络文明空间

　　网络文明建设是一项长期的系统工程，实践的养成绝非一朝一夕之功，必须持之以恒、久久为功。维护网络空间的有序运行和健康发展，不仅需要制度层面的建制立规，而且离不开互联网企业和网友的深度参与，相关部门、企业平台、网民达人等社会各界要共同努力。以良好道德风尚滋养网络空间，以良好行为规范网络空间，文明上网，理性发言，积极维护健康文明有序网络环境，才能使广大人民群众在网络空间的获得感、幸福感、安全感得到不断提升。

　　互联网是人类的共同家园，缔造网上美好精神家园需要亿万网民共同参与，让我们一起推动网络文明建设、弘扬网络正气，绘好网上网下文明建设“同心圆”，推动构建网络空间命运共同体迈向新阶段。(伊苏)
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    首次参加洛阳半马，他发朋友圈感谢洛阳急救团队
    首次参加洛阳半马，他发朋友圈感谢洛阳急...
    首次参加洛阳半马，他发朋友圈感谢洛阳急救团队
        洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛(简称半马)刚刚结束，对新乡市民范先生来说，他虽然未完成马拉松比赛，但此次...
  • ·炖汤加点儿它，补气又润肺
  • ·高血压和糖尿病是一根绳上的蚂蚱
  • ·孩子身上出红疹 不都跟过敏有关
    • 天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
    天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
        听阵阵鸟鸣如歌，拥秀美山林入怀。天桥沟村位于5A级景区白云山下，这里风景优美，交通便利，十分适合康养休闲。
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
  • ·初冬游园景斑斓 健身漫游乐悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳市中小学寒假、期末考试安排公布！
  • 全省唯一！中国一拖一项目入列国家重...
  • 乘风起势 奋进洛阳：万里乘风湖海阔
  • 锻炼休闲两不误！瀍河区塔西社区体育...
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 建立数据库、巧用微改造 洛阳将加强历...
  • 针对“老君山景区工作人员打人”事件 ...
  • 市民反映有人在洛河锚鱼 相关部门：已...
  • “冷资源”释放“热效应” 洛阳冰雪游...
  • 洛阳加快邻里中心建设 打造“一站式”...
    		•
    百姓呼声
    夜间有人放烟花扰民问题急需进行治理
    火车站换乘地铁免安检通道何时开通？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    老城街拍

    落日余晖

    阳光正好 微风不燥

    吉祥多彩 独具魅力
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605