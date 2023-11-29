市民反映有人在洛河锚鱼 相关部门：已开展集中整治行动

近日，有市民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，在洛河牡丹桥段等部分河段，存在锚鱼现象，这破坏水域生态，希望相关部门及时治理。

执法人员在河边捡到的锚钩

近日，有市民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，在洛河牡丹桥段等部分河段，存在锚鱼现象，这破坏水域生态，希望相关部门及时治理。昨日，市农业综合行政执法支队渔业大队回复，已开展集中整治行动打击、治理锚鱼行为，会保持常态化巡逻，也欢迎市民监督举报。

发现有人锚鱼，垂钓者纷纷谴责

市民孙先生是一名垂钓爱好者，空闲时喜欢到洛河牡丹桥段钓鱼。最近，他发现在河边锚鱼的人越来越多，有时可达数十人。孙先生说，锚鱼者一般使用海竿将锚钩甩进几十米远的河里。“锚钩有3个爪的，有8个爪的，锚鱼者在鱼线上绑了一串锚钩。”孙先生说。

锚鱼是一种快速捕鱼的方法，工具由鱼竿、锚钩等组成，不用挂鱼饵，直接将锚钩抛到鱼多的地方，收线时锋利的锚钩会将鱼钩上来。锚鱼对鱼的伤害很大，不管大鱼小鱼，一旦被锚钩勾住，就难以逃脱，即便逃脱也多会因受伤感染而死亡。锚鱼不仅残忍，而且污染水质，破坏水域生态。

说起锚鱼，孙先生和一旁的钓鱼者纷纷谴责这种暴力捕鱼行为。孙先生通过洛阳网“百姓呼声”平台反映此事，是希望引起相关部门重视，打击、治理锚鱼行为。

执法人员沿河巡逻，打击、治理锚鱼行为

昨日上午，记者在牡丹桥下看到，尽管风很大，但依然有不少人在此垂钓。市民周先生说，冬天天冷，鱼的活跃度降低，喜欢在水下“抱团取暖”，这给了锚鱼者可乘之机，“锚鱼的人大多不是垂钓爱好者，垂钓是为了享受钓鱼的过程，而锚鱼者纯粹是为了捕鱼”。

市民杨先生说，锚鱼这一暴力捕鱼现象是从去年12月开始的，因能快速捕到很多鱼，一传十、十传百，很快吸引更多人采取这种方式捕鱼，“鱼身上被锚钩钩伤流血，河边经常漂浮着死鱼，其中很多是因锚鱼死亡的”。

记者在现场见到了市农业综合行政执法支队渔业大队的执法人员。他们正沿河巡逻，对锚鱼行为进行治理，其中一名执法人员手里提着几个锚钩。“锚钩是在河边捡到的，上午未发现有人锚鱼。”执法人员说。

会保持常态化巡逻，也欢迎市民举报

“锚鱼属于非法捕捞。”市农业综合行政执法支队渔业大队相关负责人说，《洛阳市城区河流垂钓管理规定(试行)》第七条规定，垂钓者在城区河流垂钓时，不得使用联体钩、串挂钩等方法垂钓，不得下网捕捞。

该负责人说，去年12月，他们收到了有人在洛河锚鱼的举报，经调查确认锚鱼主要集中在洛河西苑桥、牡丹桥、新街桥和李城桥等河段，他们联合河渠管理部门、公安机关开展了4次集中整治行动，打击、治理锚鱼行为。起初，他们以劝离为主，效果不是很好，后来又采取剪鱼线、暂扣锚鱼用具等方法，并对锚鱼者进行批评教育，责令其写下保证书。经过治理，现在情况有所好转。

“我们每天沿河至少巡逻两次，有时晚上也要巡逻。”该负责人说，锚鱼现象想要根治，难度很大，锚鱼者看执法人员来了，会立即收竿离开，等到执法人员离开了又返回。接下来，他们会保持常态化巡逻，也会与相关部门密切合作、联合执法。同时，欢迎市民监督举报，发现锚鱼行为可及时拨打110报警，他们会第一时间查处。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图）