7只大鸨今冬首现身！孟津黄河湿地记录鸟类达323种

记者从黄河湿地孟津管理中心获悉，近日，7只国家一级重点保护动物大鸨现身河南黄河湿地国家级自然保护区孟津段，为今年入冬首次监测到，也是近年冬季监测到最早的一次。

大鸨

记者从黄河湿地孟津管理中心获悉，近日，7只国家一级重点保护动物大鸨现身河南黄河湿地国家级自然保护区孟津段，为今年入冬首次监测到，也是近年冬季监测到最早的一次。

据悉，大鸨属于鸨形目鸨科的大型地栖鸟类，喜欢栖息在较为隐蔽的麦田、荒草地等处，善于奔跑，雄性体长可达1米、重约10公斤，是世界最重的飞鸟。目前，大鸨在中国的种群数量稀少，属于极度濒危鸟种。

火烈鸟

今年以来，孟津黄河湿地相继发现三趾鸥、小滨鹬、红胸黑雁、靴隼雕、普通朱雀等新记录的鸟类13种，其中包括国家二级重点保护动物4种。尤其是今年入冬以来，工作人员时隔5年再次监测到珍稀鸟类火烈鸟，时隔8年再次监测到国家一级重点保护动物卷羽鹈鹕。

卷羽鹈鹕

截至目前，该保护区共记录到鸟类323种，其中国家一级重点保护动物14种，国家二级重点保护动物58种，鸟类数量最多时达15万余只。

随着天气转冷，保护区目前的候鸟数量较往年同期大幅增加。相关部门已采取了投食、加强巡护监测、增加科技监控手段等措施，确保大批候鸟安然越冬。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 郭准 王大勇 文/图）