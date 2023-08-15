持续布局“一带一路”！洛钼集团第三季度利润环比大增351%！

记者从洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛钼集团”)获悉，日前，洛钼集团发布财报显示，今年第三季度企业实现营业收入449.6亿元，同比增长10%，归母净利润17.4亿元，同比增长50%，环比增长351%。 洛钼集团刚果（金）KFM项目 记者从洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛钼集团”)获悉，日前，洛钼集团发布财报显示，今年第三季度企业实现营业收入449.6亿元，同比增长10%，归母净利润17.4亿元，同比增长50%，环比增长351%。 洛钼集团三道庄矿区 今年以来，企业主要产品产量大幅增长。其中，刚果(金)矿区实现铜产量26.71万吨，同比增43%，实现钴产量3.73万吨，同比增144%；中国矿区实现钼产量12101吨，同比增6%，钨产量5905吨，同比持平；巴西矿区实现铌产量7288吨，同比增5%；磷肥产量87.58万吨，同比增2%；澳洲实现铜产量19094吨，同比增13%，金产量14255盎司，同比增15%。同时，铜钴产品销售加速，TFM和KFM前三季度销售铜30.4万吨、钴2.4万吨，均创历史新高。 洛钼集团选矿一公司生产现场 作为一家国际化资源公司，洛钼集团今年以来持续加大在“一带一路”的项目建设力度，推动产量持续向好。当地时间10月27日，位于刚果(金)的TFM混合矿项目东区氧化矿线成功产出首批阴极铜，这标志着东区氧化矿生产线建设全线贯通，正式从基建期转入试生产阶段，至此TFM混合矿项目三条生产线均已投产。此外，刚果(金)KFM铜钴矿一期建设项目已投产并达产，9月产铜超1.4万吨，产钴5600吨。随着两大世界级项目陆续建成投产，今年四季度洛钼集团的铜钴产能有望进一步提高，推动企业业绩持续向好。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 周星 文/图）