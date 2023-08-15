洛阳成立人才集团 让人才与城市“双向奔赴”(时政·深一度)

城市之间人才竞争日趋激烈，如何脱颖而出？

城市之间人才竞争日趋激烈，如何脱颖而出？

洛阳，给出了答案。日前，洛阳市人才集团揭牌成立，这既是在全市集中精力拼经济、抢抓人才强产业大背景下的顺时应势之举，又彰显了我市积极探索人才工作市场化新路径、做好人才引育留用文章的雄心壮志。

为何要成立市人才集团？成立后，它又将如何突破体制机制束缚、打破区域引才瓶颈，发挥好“城市HR”(Human Resources简称HR，指人力资源管理工作，又指人力资源管理者)作用？本期《时政·深一度》将进行深度解读。

招揽人才 （资料图片）

顺应大势：人才集团成人才竞争“秘密武器”

党的二十大报告指出，要深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。

科技、人才、创新三位一体，其中人才起着关键作用。近年，为争抢人才，我国各地纷纷出台诚意十足的引才政策，不断优化育才用才留才环境，人才在经济社会发展中的重要地位得以彰显。

然而，随着政策的普及化，“大水漫灌式”人才政策吸引力逐渐下降，人才期待更精准、更有效的服务。在此背景下，人才集团应运而生。

人才集团，是在政府及有关部门的授权范围内，采取市场化方式，由企业经营管理城市与人才相关的业务，因此人才集团也被称为“城市HR”。

截至目前，全国已有180余家人才集团。由于实行市场化管理，人才集团可以更好地打破体制机制的束缚，在更广阔的市场范围内实现人力资源的调配、整合及优化，以此打破区域引才瓶颈。目前，人才集团已被很多地方视为提升人才工作质效的有效手段。