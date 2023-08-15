到站零换乘！洛阳火车站新出站口正式启用

2日上午，在洛阳火车站新建成的出站口内，旅客们正提着行李有序出站，出站后，他们即可直达火车站南广场负一层换乘大厅，实现地铁、出租车、长途客运等交通方式零换乘。

2日上午，在洛阳火车站新建成的出站口内，旅客们正提着行李有序出站，出站后，他们即可直达火车站南广场负一层换乘大厅，实现地铁、出租车、长途客运等交通方式零换乘。

“经换乘大厅换乘，旅客不仅不受恶劣天气的影响，还能节约近5分钟的通行时间。”洛阳市轨道交通集团有限责任公司相关负责人说，旅客到达后，在引导牌的清晰指引下，可畅通抵达各个换乘区域，进行便捷换乘。

据了解，新出站口于10月1日23时起正式投用，直通洛阳火车站南广场负一层换乘大厅。旅客可经换乘大厅乘坐出租车至洛阳汽车站换乘长途汽车和县际公交；扶梯上行至地面广场出站换乘公交；扶梯下行至负二层换乘地铁2号线或社会停车场出站，真正实现洛阳火车站南广场综合交通枢纽零换乘。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 梁耀辉 文/图)