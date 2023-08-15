寻迹洛阳十三朝 东周

“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”900多年前，北宋史学家司马光这样为洛阳“代言”。洛阳地处“天下之中”，是古人理想的建都之所。在北宋之前，已有夏、商、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐(含武周)、后梁、后唐、后晋等13个王朝在此建都，洛阳的都城史长达1500年。

周王城广场天子驾六塑像

“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”900多年前，北宋史学家司马光这样为洛阳“代言”。

洛阳地处“天下之中”，是古人理想的建都之所。在北宋之前，已有夏、商、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐(含武周)、后梁、后唐、后晋等13个王朝在此建都，洛阳的都城史长达1500年。

今天，在洛阳腹地的伊洛平原上，沿洛河一线分布着五大都城遗址，分别为夏都二里头、偃师商城、东周王城、汉魏洛阳城和隋唐洛阳城，称为五都荟洛。

王城分布图

西周初年，周公定鼎洛邑，制礼作乐；成王和康王在这里开创了成康之治；穆王从这里西行，开辟了草原丝路……此后王室西迁，王权衰落。公元前771年，幽王在骊山之下被申侯、犬戎等杀死，西周灭亡。次年平王东迁洛邑，拉开了东周的序幕。

从时间上看，西周自武王灭商至幽王被杀，历时275年；东周分春秋和战国两个时期，历25王共515年。也就是说，周王朝一共存在了约800年，《三字经》中总结为：“周武王，始诛纣。八百载，最长久。”

东周时期，周天子虽是名义上的“天下共主”，但前有春秋五霸，后有战国七雄，且王室内乱不断，王权日渐衰微。不过，这也是一个人才辈出、百家争鸣的时代，周景王铸钱、楚庄王问鼎、孔子入周问礼、苏秦合纵六国……都使这段历史显得异彩纷呈。

平王东迁后居于王城，春秋晚期时敬王迁至成周，在洛阳留下了三大王陵区，分别为王城王陵、周山王陵和金村王陵。其中，“天子驾六”车马坑位于王城东部，是21世纪东周考古的重要发现之一。

现在，就让我们追随平王东迁的脚步，走近东周王朝，触摸那段历史。

01周平王东迁洛邑

东周的历史，是从公元前770年开始的。

这一年，周平王宜臼东迁洛邑，居于王城。据《战国策》等记载，王城乃天子之国，“多名器重宝”，象征王权的九鼎也在这里。

然而，春秋时期诸侯争霸，周天子的日子并不好过。如秦、晋两国曾联手将戎人迁到中原，威胁王室。周襄王十六年(公元前636年)，王子带勾结伊洛之戎作乱，一度攻占王城，焚毁东门。周襄王逃到郑国，又向秦、晋等国求救，这才保住王位。

《国语》中记载，周灵王二十二年(公元前550年)，因为河水暴涨，“谷、洛斗，将毁王宫”，还引发了一场王室悲剧。当时周灵王决定堵水，17岁的太子晋认为应以疏导为主，父子因此反目。太子晋被贬而死，周灵王痛悔不已，不久也去世了。

东周王城位于今王城公园一带

那么，东周王城的具体位置在哪里？考古发现，谷水即今涧河，东周王城就位于涧河与洛河交汇处，即今王城公园一带。

02周襄王“狩于河阳”

周襄王名叫姬郑，是东周第六位天子。他在位期间，晋文公取代齐桓公，成了春秋第二位霸主。

王子带之乱发生时，晋文公重耳刚即位不久。据《国语》等记载，当时秦国已准备出兵勤王，晋文公立功心切，“乃行赂于草中之戎与丽土之狄，以启东道”，即向轵关陉沿途聚居的戎狄势力行贿，以便借道东出太行山。

东周时期，晋国的国都在今山西侯马、曲沃一带。轵关陉又称轵道，位于太行山的最南端，是太行八陉中的第一陉。它的东起点在今济源市王屋镇的封门村，自古又称“封门天险”。

封门天险

晋文公出兵平叛，护送周襄王回了王城。为表示感谢，周襄王将黄河北岸的采邑赐给了晋国。

周襄王二十年(公元前632年)，晋文公为确立自己的霸主地位，又让周襄王来到河阳，召集诸侯举行践土之盟。《春秋》等中有周襄王“狩于河阳”的记载，今孟州有古周城遗址，相传就是东周时期的河阳故城。