洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

寻迹洛阳十三朝 东周
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 山水形胜  来源: 洛阳网 2023.09.26 08:56

　　周王城广场天子驾六塑像

　　“若问古今兴废事，请君只看洛阳城。”900多年前，北宋史学家司马光这样为洛阳“代言”。

　　洛阳地处“天下之中”，是古人理想的建都之所。在北宋之前，已有夏、商、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐(含武周)、后梁、后唐、后晋等13个王朝在此建都，洛阳的都城史长达1500年。

　　今天，在洛阳腹地的伊洛平原上，沿洛河一线分布着五大都城遗址，分别为夏都二里头、偃师商城、东周王城、汉魏洛阳城和隋唐洛阳城，称为五都荟洛。

王城分布图

　　西周初年，周公定鼎洛邑，制礼作乐；成王和康王在这里开创了成康之治；穆王从这里西行，开辟了草原丝路……此后王室西迁，王权衰落。公元前771年，幽王在骊山之下被申侯、犬戎等杀死，西周灭亡。次年平王东迁洛邑，拉开了东周的序幕。

　　从时间上看，西周自武王灭商至幽王被杀，历时275年；东周分春秋和战国两个时期，历25王共515年。也就是说，周王朝一共存在了约800年，《三字经》中总结为：“周武王，始诛纣。八百载，最长久。”

　　东周时期，周天子虽是名义上的“天下共主”，但前有春秋五霸，后有战国七雄，且王室内乱不断，王权日渐衰微。不过，这也是一个人才辈出、百家争鸣的时代，周景王铸钱、楚庄王问鼎、孔子入周问礼、苏秦合纵六国……都使这段历史显得异彩纷呈。

　　平王东迁后居于王城，春秋晚期时敬王迁至成周，在洛阳留下了三大王陵区，分别为王城王陵、周山王陵和金村王陵。其中，“天子驾六”车马坑位于王城东部，是21世纪东周考古的重要发现之一。

　　现在，就让我们追随平王东迁的脚步，走近东周王朝，触摸那段历史。

　　01周平王东迁洛邑

　　东周的历史，是从公元前770年开始的。

　　这一年，周平王宜臼东迁洛邑，居于王城。据《战国策》等记载，王城乃天子之国，“多名器重宝”，象征王权的九鼎也在这里。

　　然而，春秋时期诸侯争霸，周天子的日子并不好过。如秦、晋两国曾联手将戎人迁到中原，威胁王室。周襄王十六年(公元前636年)，王子带勾结伊洛之戎作乱，一度攻占王城，焚毁东门。周襄王逃到郑国，又向秦、晋等国求救，这才保住王位。

　　《国语》中记载，周灵王二十二年(公元前550年)，因为河水暴涨，“谷、洛斗，将毁王宫”，还引发了一场王室悲剧。当时周灵王决定堵水，17岁的太子晋认为应以疏导为主，父子因此反目。太子晋被贬而死，周灵王痛悔不已，不久也去世了。

东周王城位于今王城公园一带

　　那么，东周王城的具体位置在哪里？考古发现，谷水即今涧河，东周王城就位于涧河与洛河交汇处，即今王城公园一带。

　　02周襄王“狩于河阳”

　　周襄王名叫姬郑，是东周第六位天子。他在位期间，晋文公取代齐桓公，成了春秋第二位霸主。

　　王子带之乱发生时，晋文公重耳刚即位不久。据《国语》等记载，当时秦国已准备出兵勤王，晋文公立功心切，“乃行赂于草中之戎与丽土之狄，以启东道”，即向轵关陉沿途聚居的戎狄势力行贿，以便借道东出太行山。

　　东周时期，晋国的国都在今山西侯马、曲沃一带。轵关陉又称轵道，位于太行山的最南端，是太行八陉中的第一陉。它的东起点在今济源市王屋镇的封门村，自古又称“封门天险”。

封门天险

　　晋文公出兵平叛，护送周襄王回了王城。为表示感谢，周襄王将黄河北岸的采邑赐给了晋国。

　　周襄王二十年(公元前632年)，晋文公为确立自己的霸主地位，又让周襄王来到河阳，召集诸侯举行践土之盟。《春秋》等中有周襄王“狩于河阳”的记载，今孟州有古周城遗址，相传就是东周时期的河阳故城。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    脑梗患者要多动，身体越用恢复得越好
    脑梗患者要多动，身体越用恢复得越好
    脑梗患者要多动，身体越用恢复得越好
        有这样一类急性脑梗患者，出院后生活基本可以自理，举止看起来跟常人无异，这类病人回家后是像生病前一样该...
  • ·口味甜的药会影响血糖吗
  • ·嗓子干痒？用它泡水，清咽利肺
  • ·他把闺女买的轮椅送人了，原因竟是……
    		•
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 2023海峡两岸关公文化论坛暨关林朝圣...
  • 路口微改造、开通定制公交……洛邑古...
  • 擦亮金字招牌！多款“洛阳制造”亮相...
  • 洛龙区公开招聘60名事业单位工作人员
  • 洛阳市民可申领优惠券！2023年“金秋...
  • 双节期间，外地车辆在洛阳主城区轻微...
  • “一户多人口”用水优惠如何申请？洛...
  • 中建材（洛阳）新能源项目首批单体主...
  • 洛宁上戈苹果文化节推介会在洛邑古城举行
  • 惠民演出 精彩纷呈【高清图集】
    		•
    百姓呼声
    王城大道路灯近期亮灯太晚？官方回应
    目前洛阳火车站改造项目正在研究推进中
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    王城公园拾零

    风景如画

    走进秋色

    雨后 朝霞云涌
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605