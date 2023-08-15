事关中秋国庆假期！洛阳交警发布重要提示

24日，“洛阳交警”微信公众号发布2023年中秋、国庆长假出行提示。

24日，“洛阳交警”微信公众号发布2023年中秋、国庆长假出行提示。

2023年中秋、国庆长假即将来临，节日期间群众出行集中，预计我市部分道路车流量将大幅增加。为服务群众合理选择出行方式和出行线路，最大限度保障道路安全畅通，洛阳交警就节日期间全市道路交通安全状况进行了分析预判，作出如下提示：

总体预判

今年中秋国庆假期为期8天，时间自9月29日至10月6日，为今年最后一个长假，加之正值我市2023河洛旅游文化节举办，活动内容丰富多彩，群众出行和来洛观光旅游意愿增强。同时，受高速公路小客车免费通行政策的助推，预计节日期间探亲流、旅游流叠加出行将迎来今年最高峰值，加之秋季影响交通安全的雨雾等天气多发，道路安全畅通的压力加大。

高速公路通行情况

1.高速公路通行政策。自2023年9月29日0时起—10月6日24时止，全省高速公路收费站免收7座以下(含7座)小型客车通行费，免费时段以驶离收费站出口的时间为准。

2.假期期间高速公路禁止危险品车辆通行。

3.高速公路施工及服务区运行情况：二广高速龙门服务区施工封闭；济洛西高速孟津服务区、郑栾高速(尧栾西高速)白云山服务区仅提供入厕、热水等服务，目前还不具备餐饮、住宿等功能，请驾驶员合理规划行程。

4.假期出行高峰预判。预计出行高峰将从9月28日下午开始，9月29日、30日的上午为高速出程流量高峰。10月5日、6日为返程高峰，当日15时到18时达到峰值。我市境内高速公路易堵路段为：宁洛高速东半幅721至728公里(二广宁洛彭婆互通至伊阙站、洛龙站之间)、二广高速1132至1135公里双幅(吉利孟州站和连霍高速互通之间)、宁洛高速717至697公里双幅(宁洛高速汝阳、伊川段)、洛栾高速洛龙站至伊川西站之间。

市区道路通行情况

1.多处路段施工：玄武门大街提升改造正在施工中，万寿街至利民南街段施工断行；G208线龙门西山魏湾段道路施工断行；武汉南路施工断行；西韩互通立交(伊滨路与龙顾路交叉口)正在施工，伊滨路的司马光路至龙顾路段、玄奘路的龙顾路至葛潘路段处于围挡断行中，市区前往倒盏村游玩的车辆可经南山大道--科技大道--孝文大道—南山大道一线绕行。

2.市区易堵路段：节日期间城市区旅游景区、商超、高铁站、火车站周边道路将出现交通高峰。龙门石窟、白马寺、王城公园、隋唐洛阳城国家遗址公园景区热度高、车辆多、流量大，洛邑古城、应天门、丽景门在下午、夜间客流量大，预计龙门大道、珠江路、九都西路、中州中路、九都东路、新街、唐宫路老城段车流量较大。

3.快速路通行情况：王城大道快速路、南山大道、邙岭大道段车流量大，牡丹大道隧道至王城大桥段、古城快速路王城立交至西苑桥段车流量大。

4.绿色健康出行：节日期间外来游客和车辆增加，本地市民群众出行增多，停车泊位紧张，建议广大市民尽量不开车、少开车，多采用地铁、公交、共享单车等绿色公共交通出行方式，让路、让行、让停于外地车辆，为游客来洛提供更好的交通体验。

县(市)区道路情况

预计节日期间，栾川老君山、嵩县白云山、新安龙潭大峡谷等景区客流量较大，短距离、周边游、乡村游、打卡游等出游兴起，各县区一些道路会不同程度出现通行不畅。请游客关注景区方面提示，提前规划行程及门票、食宿安排。

20道路施工及事故易发路段

偃师区：偃洛快速通道西村口路段，北半幅封闭施工。G207线府店镇二龙沟桥路段桥梁施工限行，小型车可以通行，大型车辆由北向南往登封方向需绕行G310-巩义-登封或S314-洛阳-G55二广高速-S85郑少洛高速一登封，由南向北往洛阳方向车辆可绕行登封-巩义-偃师或S85郑少洛高速-G55二广高速-S314-偃师。

事故易发路段：国道G207线十八盘段。

孟津区：S312省道瀍阳至相留段封闭施工。

伊川县：省道S241伊川段洛驻线降河桥危桥改造，小型车辆及行人可沿桥边辅道通行，由北向南行驶的货车，可沿洛栾快道(G208)—(S240)—酒祖大道(X059)—汝安路(S324)—大安镇(S241)通行，由南向北行驶的货车，可沿白半线(X053)—大卢线(G343)—(S241)洛驻线通行；S322平等乡平等村路段施工。

事故易发路段：高山镇坡头寨村段、郑村段。

宜阳县：G241呼北线柏坡至洛宁交界处段施工，封闭施工期间禁止一切大型车辆通行，小型车辆要听从保通人员指挥有序通行；S319夏宜线白杨至赵保段封闭施工，禁止一切车辆通行。

汝阳县：内埠镇东花坛——汝安路全路段封闭施工，需绕行内埠镇政府绕行思源学校前或大小线、农场道路。

事故易发路段：罗葛路陶营西段，S240省道济邓线肖庄段，S241省道洛驻线高河段。

洛宁县：国道G343大卢线1097+400M处洛宁罗岭段路面塌陷封闭施工，货车禁止通行，小车可经便道行驶。

栾川县：伏牛北路至北环路与呼北线交叉口单向施工，可缓慢通行。

事故易发路段：省道S248合峪镇庙湾村路段，国道G311庙子镇杨树底村路段。

嵩县：洛栾快道胡岭隧道内半幅施工，通行缓慢；G208国道红崖桥维修，过往车辆需借便道通行。

事故易发路段：洛栾快速通道旧县镇伊龙社区路段。

安全出行提示

1.获取路况信息方面，节日期间，洛阳交警将通过洛阳交通广播(FM92.7)及官方微博@洛阳交警发布实时路况，请广大驾驶人注意收听、查询。

2.做好恶劣天气应对。秋季雨雾天气多发，外出时请做好防雨保暖准备。驾车时一定要留意团雾，注意观察，切忌超速行驶、疲劳驾驶，做到降速、控距、亮尾，必要时可鸣笛示警驶入安全地带待避。

3.山区道路谨慎驾驶。山区道路坡陡、弯多，临崖路段多，要做到开车不看景、看景不开车，不要进行饮食、使用手机等容易分心的操作。行驶中保持各行其道，尤其是山区弯路，切勿占用对向车道超车。

4.规范使用“一盔一带”。驾驶和乘坐机动车、电动自行车出行，请规范使用安全带、安全头盔，最大限度规避事故伤害。

5.举报交通违法有奖。对车辆在辖区道路上超员载客、酒后驾驶、农用车载人、违法装载易燃易爆危险物品、肇事逃逸等严重交通违法行为经举报并现场查获的，予以奖励。欢迎社会各界和人民群众积极举报，举报可拨打0379-122电话，也可通过“河洛人人拍”APP进行。⑥