老城区：乘势而上导入新业态打造新场景 坚定不移走好文旅富民兴区之路

“五一”前夕，老城区深入落实市委关于老城区发展的新定位新要求，再次吹响发力新文旅产业、走好文旅富民兴区之路的号角。

洛邑古城夜景美轮美奂

“五一”前夕，老城区深入落实市委关于老城区发展的新定位新要求，再次吹响发力新文旅产业、走好文旅富民兴区之路的号角。

昨日，中国共产党洛阳市老城区第十届委员会第八次全体(扩大)会议召开，审议通过《坚持“两个结合”发展新文旅产业新质生产力 坚定不移走文旅富民兴区之路 奋力书写实现中国式现代化老城新答卷的实施意见》及三年行动计划(2024—2026)、《2024年文旅富民兴区重点工作台账》。

全会提出，将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，培育和发展以“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”为特征的新文旅产业新质生产力，在国内外持续叫响“汉服+洛邑古城”文旅品牌，加快建设古都文化体验区和国际新文旅目的地，打造“全国最宠游客城区”。该区力争到2026年年接待游客达到3700万人次，年文旅综合收入达到350亿元，居民可支配收入增速高于GDP增长速度，到2035年建成文化强区、文旅强区。

坚定既定思路 加快重塑重构新文旅产业

去年以来，随着洛阳文旅持续火爆出圈，老城区深入把握“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，一大批新文旅业态如雨后春笋般不断涌现。

立足新阶段，老城区将坚定既定思路，重塑重构新文旅产业的产业结构、组织方式、产品体系、消费行为、商业模式和传播方式。

以颠覆性创意激发新动能。以3平方公里老城古城片区为核心，丰富提升“让世界来穿越”主题，推动新文旅与农业、工业、商业领域深度融合，创新开发多元业态。引进、扶持、孵化文旅科技企业和创客群体，研发汉服设计生产、智慧旅游系统平台等。推动元宇宙、虚拟现实等新一代信息技术与文娱演艺等领域和空间融合应用。

以沉浸式体验丰富新业态。打好“盛世隋唐”牌，发挥隋唐洛阳城宫城区和老城古城片区“1+3”高品质古都文化体验区核心板块作用，植入更多沉浸式体验业态，打造独具魅力的古都文化标识。实施“汉服融城”行动，吸引年轻人来老城拍汉服主题婚纱照、住汉服主题酒店、举行汉服主题婚礼，打造汉服婚礼特色产业链。

以年轻化消费打造新产品。推动文物古迹、演艺娱乐等IP转化，全链条推进实体文创和数字文创的研发生产销售。打造“老城礼物”品牌，积极培育文娱旅游、国货“潮品”等新消费增长点。支持本土相声、戏曲、脱口秀等演艺作品好戏联唱、跨界表达，创作顺应年轻人喜好的分众演艺产品。

以移动端传播构建新媒介。加强与移动端平台合作，策划推出“老城探店”“汉服之美”等系列话题，持续制造热点、燃点、爆点。发挥自媒体作用，组织网络达人采风创作、打卡引流，鼓励游客“种草”“圈粉”，形成全民传播效应。组建文旅推广联盟，与国内知名旅游城市合作，共拓市场、共推产品、共享成果。