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市委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育第一期读书班开班
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.24 19:10

市委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育第一期读书班开班
以“深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论”为主题，为期4天
江凌作开班动员 吴忠华、徐衣显、杨骁、李保国、孙延文参加

　　按照中央、省委部署要求，24日，市委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育第一期读书班开班。市委书记江凌出席开班式并作动员讲话。

　　市委坚持把理论学习作为主题教育的重中之重，对市级领导干部读书班、市委理论学习中心组集体学习、市领导讲党课等作出了系统安排。其中，市级领导干部读书班计划分两期进行，第一期读书班以“深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论”为主题，采用个人自学、分组讨论、集中研讨交流、讲授专题党课相结合的方式进行，为期4天。

　　江凌在开班式上指出，市委举行主题教育读书班，就是要让市级领导静下心思、集中精力学习习近平新时代中国特色社会主义思想，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上为全市各级党组织和党员干部作出示范。要真正静下心研读，聚焦党的十九大报告、党的十九届六中全会决议、党的二十大报告等重点，聚精会神读、心无旁骛研，把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，确保理论学习取得更大实效。要真正下功夫研读，围绕指定书目，坚持原原本本学、逐字逐句学，一篇一篇读、逐字逐句悟，深层次提高思想理论水平和政治政策水平，更好从党的创新理论中汲取智慧和力量。要结合实际来领悟，结合把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的伟大实践，全面理解把握习近平新时代中国特色社会主义思想，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

　　江凌强调，要结合洛阳发展实际深入思考，不断提高运用党的创新理论研究解决问题、推动事业发展的能力水平。要持续转变思维理念，突破传统思维理念束缚，形成与现代化洛阳建设要求相适应的思维理念，以观念创新开创发展新局。要把握大局大势，善于从全局和长远视角研究谋划工作，奋力在新一轮区域经济版图重构中抓住机遇、乘势而上、赢得主动。要着力破解发展困难，强化“有解”思维，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，确保中央、省委部署要求落到实处。要紧扣第一期读书班主题做好研讨交流，联系思想和工作实际，选准“小切口”、突出针对性，实现思维能力和工作水平“双提升”，真正把理论学习成果转化为现代化洛阳建设的生动实践。

　　省委第三巡回督导组组长吴忠华，徐衣显、杨骁、李保国、孙延文等市级领导参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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