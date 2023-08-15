市政协主题教育委员履职培训会举行

在今年9月25日市政协首个“委员活动日”即将到来之际，昨日，市政协举行学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育委员履职培训会。市政协党组书记、主席孙延文主持会议并讲话。

在今年9月25日市政协首个“委员活动日”即将到来之际，昨日，市政协举行学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育委员履职培训会。市政协党组书记、主席孙延文主持会议并讲话。

本次履职培训会旨在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引导广大委员以昂扬的精神风貌汲取真知，准确把握政协职能定位，掌握委员履职方法，提高理论修养和实践水平，更好服务全市经济社会高质量发展。

会议邀请专家学者进行专题授课。中央统战部原副秘书长张献生围绕学习贯彻政协章程的几个问题，从人民政协制度是伟大的政治创造、准确把握和坚持人民政协的性质定位、在发挥专门协商机构作用中履行职能凝聚共识、建立健全发挥人民政协制度效能的支持保障机制、着力发挥政协委员的主体作用等5个方面，对如何学习贯彻政协章程进行了深入讲解。民革中央教科文卫体委员会原副主任翟小纯以《聚焦中心工作提高协商效能 关注社情民意做好参政议政》为题，从实操层面由表及里、深入浅出地讲述了如何聚焦中心工作提高协商效能和关注社情民意做好参政议政。

孙延文强调，全市政协系统和政协委员要紧紧锚定主题教育目标任务，深学细悟党的创新理论，扎实推进主题教育各方面工作，切实将主题教育成果体现在政协工作高质量发展成效上。要深刻把握人民政协是党领导下的政治组织，政协机关是党领导下的政治机关，健全制度机制，强化统筹协调，狠抓工作推进，把恪守政治忠诚融入履职全过程。要始终坚守政治责任，以人民为中心履职尽责，深入调查研究，拓宽社情民意收集渠道，不断提高建言资政含金量，为现代化洛阳建设贡献更多政协智慧和力量。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）