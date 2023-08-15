创新升级！洛阳加速推进牡丹食品工业高质量发展

供不应求！19日，位于洛龙区的洛阳牡丹花都酒业有限公司格外繁忙。企业数条生产线火力全开，工人们连续加班，还是“迎来”两次断货。产能跟不上销量，成为企业董事长陈贵强“甜蜜的烦恼”。

供不应求！19日，位于洛龙区的洛阳牡丹花都酒业有限公司格外繁忙。企业数条生产线火力全开，工人们连续加班，还是“迎来”两次断货。产能跟不上销量，成为企业董事长陈贵强“甜蜜的烦恼”。

畅销的背后是创新发力——

牡丹花都凭借设立的博士后研发基地，历经数年研发打造牡丹花酒系列产品，通过先进科技处理，让牡丹在瓶中长久绽放，在成功填补我市牡丹产业在酒类上空白的同时，又为对应产业提速发展贡献强劲动力。据初步统计，企业主打产品在今年上半年实现90%的同比增长，前七个月已完成全年销售任务。

相关产品还于近期走出洛阳，在全国各大牡丹园里作为特色产品售卖，实现了从“一朵花”到“一瓶酒”，再到我市牡丹产业“一张名片”的飞跃式成长。

与此同时，位于老城区的万景祥产业集团生产线同样生机盎然。在自动化设备的一系列精准操作下，馅料被面团包裹，沿着生产线历经烘烤等工序徐徐前进，最终下线的鲜花饼包装上，赫然印着令企业骄傲的三个字——“纯牡丹”。