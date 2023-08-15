上海市场：融合时尚元素与文化底蕴 打造未来潮玩娱乐街区

上海市场，是不少老洛阳人眼中最时尚的地方，也是一个充满时代印记的地方。如今，上海市场规划改造，未来的上海市场是什么样子？又将有哪些独特元素？记者为您揭秘。

上海市场规划改造效果图

上海市场，是不少老洛阳人眼中最时尚的地方，也是一个充满时代印记的地方。如今，上海市场规划改造，未来的上海市场是什么样子？又将有哪些独特元素？记者为您揭秘。

昨日，涧西区上海市场附近围挡内传来机器轰鸣声，该区域的规划改造工程正在加紧施工。

正在施工的上海市场青年街区项目北至建设路、南至西苑路、西至牡丹路、东至工人文化宫。项目一期主要实施内容包括：对上百大楼、纺织品大楼、新上海步行街购物中心等建筑进行外立面改造，优化周山大道(西苑路至景华路段)交通组织，在工人文化宫用地内新建综合活动中心。后续还要建设苏援建筑展示中心，体现特色鲜明、文化丰富、青年友好的改造理念。

对老洛阳人来说，上海市场一直是时尚打卡地，也是购物休闲娱乐的首选地。此次上海市场规划改造继续突出时尚元素，让街区更具年轻活力。

“此次规划改造将按照‘一纵多点’布局，注重加入青年元素，围绕青年消费理念，打造青年交流平台和更具‘青年范儿’的时尚街区。”市自然资源和规划局相关负责人介绍，“一纵”即上海市场青年街区，“多点”包含文化体育综合体组团、潮流商业组团、亲子家庭中心组团、苏式文化园组团、青年文娱小镇等休闲娱乐业态。

此次上海市场规划改造坚持运营前置理念，已在前期谋划布局多种业态，首开主力业态主要集中在工人文化宫及上海市场青年街区东侧，打造文化娱乐、体育、餐饮、精品服饰、零售、萌宠鲜花市场等复合型沉浸式体验集聚地。同时，街区还将融合现场演出、大型集市、大型赛事、快闪、街头演艺、潮流艺术展等多种业态，成为真正的潮玩娱乐阵地。

作为洛阳工业起步、新中国时代变迁的见证，上海市场遗留了国内少有的集中连片苏式和建国初期风格的建筑与城市空间。

“我们将保留宝贵的物质遗存、传承美好的精神记忆、引领全新的生活方式作为此次规划改造的三大任务，对区域内的苏式建筑进行保护和恢复。”该负责人介绍，此次规划改造将采用以苏援建筑为特色的建国初期风格，形成丰富多元的城市商业界面。同时，将复原工人文化宫、上百大楼，再现步行街购物中心等饱含时代记忆的地标建筑，推进周边城市道路景观、夜景亮化、公共服务设施进一步完善，全方位打造年轻潮流的个性化街区。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁）