2023年9月29日(星期五)至10月6日(星期五)放假调休，共8天。10月7日(星期六)、8日(星期日)正常上班。

2023年9月29日(星期五)至10月6日(星期五)放假调休，共8天。10月7日(星期六)、8日(星期日)正常上班。 关于2023年中秋节国庆节放假安排的通知 各县区人民政府，市人民政府各部门，各有关单位： 根据省政府办公厅通知精神，为便于各地、各单位及早合理安排工作，现将2023年中秋节、国庆节放假安排通知如下： 2023年9月29日(星期五)至10月6日(星期五)放假调休，共8天。10月7日(星期六)、8日(星期日)正常上班。 节假日期间，各地、各单位要妥善安排好值班和安全、保卫等工作，遇有重大突发事件，要按规定及时报告并妥善处置，确保人民群众祥和平安度过节日假期。 洛阳市人民政府办公室

2023年9月14日 ⑥