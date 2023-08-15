出行更便捷！洛阳汽车站开通23条联程联运线路

今日，“洛阳交运”微信公众号发布消息称，从9月10日起，洛阳交运推出班线联程中转服务，中间转车无需购票。

今日，“洛阳交运”微信公众号发布消息称，从9月10日起，洛阳交运推出班线联程中转服务，中间转车无需购票。 今日，“洛阳交运”微信公众号发布消息称，从9月10日起，洛阳交运推出班线联程中转服务，中间转车无需购票。 为何选择联程联运？ 1.提高出行效率：“一票转乘”的便捷服务，有效减少了旅客出行转乘中间环节产生的其它费用，为旅客出行提供高质量和高效率支撑。 2.降低出行成本：联程联运在原有车票价格上有小幅优惠，不增加其他任何费用，有效减少旅客出行转乘中间环节产生的其它费用。 3.丰富旅客体验：联程联运为旅客提供综合性出行信息及服务，打破了“出行麻烦、购票困难、换乘费时”的传统方式，满足旅客客运信息获取、跨区域交通出行和客运交通接驳需求，实现出行“零距离”换乘和“站到站”服务，一票到达整个行程，丰富了旅客出行购票乘车体验。 哪些线路可以联程联运？ 购票方式： 通过微信公众号“洛阳交运”，点击【交运出行】—【车票购买】或前往售票窗口线下购票等方式，购买车票。 咨询电话：0379-63233186、63239453。⑥