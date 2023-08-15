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突出主题主线 以主题教育实际成效推动政协事业高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.13 08:26

　　昨日，市政协党组(扩大)会议暨主题教育工作会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，认真落实党中央、省委、市委部署要求，研究部署市政协党组及机关主题教育工作。市政协党组书记、主席孙延文主持会议并讲话。

　　会议指出，要提高政治站位，以高度政治自觉深刻认识主题教育重大意义，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，突出主题主线，紧盯目标任务，加强党性修养，提升能力作风，解决突出问题，持续推动主题教育走深走实。要落实部署要求，以务实举措推动主题教育见行见效，紧扣“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的根本任务，切实把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制贯通起来，立足政协实际，发挥政协优势，突出政协特色，高水平地开展好主题教育，不断提升政协工作质量和水平。

　　会议强调，要加强组织领导，以严实作风确保主题教育取得实效。要带头示范，市政协党组、机关党组班子成员和机关县处级以上领导干部要把自己摆进去、把责任担起来，以身作则，以上率下，确保主题教育不折不扣落到实处；要严格标准，坚决防止形式主义、官僚主义，强化督促检查，不折不扣落实党中央部署要求，确保“规定动作”不走样、不漏项；要务求实效，结合市政协年度工作计划，科学确定“小切口”调研课题，切实发挥好人民政协专门协商机构作用，紧紧围绕现代化洛阳建设的重点领域、关键环节和人民群众急难愁盼问题，精准建言献策、广泛凝聚共识，为现代化洛阳建设贡献更大政协力量。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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