河洛地理：寻迹李杜携游处

前段时间，我们去了趟山东临沂，在登上蒙阴的蒙山之巅时，赫然发现眼前有一块标志碑，上书“李杜携游处”。

前段时间，我们去了趟山东临沂，在登上蒙阴的蒙山之巅时，赫然发现眼前有一块标志碑，上书“李杜携游处”。

蒙山古称东蒙、东山，是道士元丹丘、董奉先等曾经隐居的地方。当年杜甫陪李白到这里访道，还留下了“余亦东蒙客，怜君如弟兄。醉眠秋共被，携手日同行”的诗句。

天宝三载(公元744年)春，44岁的李白被唐玄宗赐金放还，在东都洛阳遇到33岁的杜甫，从此开始了两人持续终生的友谊。当年秋天，他们一起到王屋山寻访华盖君，不料斯人已经仙逝；次年两人又同游齐鲁，到东蒙后终于完成了李白受道箓的心愿。

俯瞰王屋山

“乞归优诏许，遇我宿心亲。”正如杜甫在《寄李十二白二十韵》中所说，两人在洛阳一见如故，亲如兄弟，从此开始携游梁宋，再到齐鲁，过了一年多“剧谈怜野逸，嗜酒见天真。醉舞梁园夜，行歌泗水春”的逍遥生活。

在中国文学史上，李杜相逢是件大事。正如现代诗人、学者闻一多在《唐诗杂论》中所说，这就像“青天里太阳和月亮走碰了头”，几千年来除了孔子见老子，再没有比这两人的会面“更重大，更神圣，更可纪念的”。然而，由于史载不详，这对诗坛双子星座究竟在何时携游何处，历来众说纷纭。

在杜甫的家乡洛阳，学者通过对李杜诗文的梳理，尤其是对杜甫所撰《唐故范阳太君卢氏墓志》等的研究，认为李杜在洛阳相逢后，当年五月同至陈留(在今开封)，六月与高适同游梁宋(今开封、商丘一带)，八月返回洛阳，九月北渡黄河至王屋山访道。

天宝四载(公元745年)春，二人又出发东游齐鲁，夏天在齐州(今济南)谒见北海太守李邕。当年秋天，二人携游东蒙，并在兖州城北寻访范隐士，欢聚十余日后于鲁郡东石门分别，从此相见只在梦中。

有了故事脉络，现在，就让我们沿着李杜携游的足迹走一走。