河洛地理：寻迹李杜携游处

前段时间，我们去了趟山东临沂，在登上蒙阴的蒙山之巅时，赫然发现眼前有一块标志碑，上书“李杜携游处”。
蒙山古称东蒙、东山，是道士元丹丘、董奉先等曾经隐居的地方。当年杜甫陪李白到这里访道，还留下了“余亦东蒙客，怜君如弟兄。醉眠秋共被，携手日同行”的诗句。
天宝三载(公元744年)春，44岁的李白被唐玄宗赐金放还，在东都洛阳遇到33岁的杜甫，从此开始了两人持续终生的友谊。当年秋天，他们一起到王屋山寻访华盖君，不料斯人已经仙逝；次年两人又同游齐鲁，到东蒙后终于完成了李白受道箓的心愿。
俯瞰王屋山
“乞归优诏许，遇我宿心亲。”正如杜甫在《寄李十二白二十韵》中所说，两人在洛阳一见如故，亲如兄弟，从此开始携游梁宋，再到齐鲁，过了一年多“剧谈怜野逸，嗜酒见天真。醉舞梁园夜，行歌泗水春”的逍遥生活。
在中国文学史上，李杜相逢是件大事。正如现代诗人、学者闻一多在《唐诗杂论》中所说，这就像“青天里太阳和月亮走碰了头”，几千年来除了孔子见老子，再没有比这两人的会面“更重大，更神圣，更可纪念的”。然而，由于史载不详，这对诗坛双子星座究竟在何时携游何处，历来众说纷纭。
在杜甫的家乡洛阳，学者通过对李杜诗文的梳理，尤其是对杜甫所撰《唐故范阳太君卢氏墓志》等的研究，认为李杜在洛阳相逢后，当年五月同至陈留(在今开封)，六月与高适同游梁宋(今开封、商丘一带)，八月返回洛阳，九月北渡黄河至王屋山访道。
天宝四载(公元745年)春，二人又出发东游齐鲁，夏天在齐州(今济南)谒见北海太守李邕。当年秋天，二人携游东蒙，并在兖州城北寻访范隐士，欢聚十余日后于鲁郡东石门分别，从此相见只在梦中。
有了故事脉络，现在，就让我们沿着李杜携游的足迹走一走。
相逢在东都
李白和杜甫的故事，要从大唐东都洛阳说起。
天宝三载(公元744年)春，44岁的李白遭人诋毁，被唐玄宗赐金放还。他来到东都洛阳后，想北渡黄河到王屋山访道，以实现自己“幽栖”的愿望。
偃师新寨桥，又称杜甫大桥
洛阳是杜甫的家乡。这一年，杜甫33岁，因家中接连出现了几场变故，他大多时候都守在偃师首阳山下的土娄旧庄。这里的杜氏祖茔埋着他的远祖杜预、祖父杜审言、父亲杜闲等，可以说，这里的一切就是他的根和魂。
杜闲在山东当过兖州司马，因此杜甫也曾游历齐鲁大地，并在《望岳》中写出了“会当凌绝顶，一览众山小”的千古名句。开元二十九年(公元741年)，杜闲去世，杜甫主持了他的葬礼，还在寒食节祭拜远祖杜预，留下了著名的《祭远祖当阳君文》，称：“小子筑室，首阳之下。不敢忘本，不敢违仁。”
李白来到洛阳，与杜甫一见如故。当年五月，二人相约要去王屋山，可突然从陈留传来了杜审言夫人卢氏去世的消息，他们只好改变行程。
国容何赫然
李白对洛阳并不陌生。开元年间，他不止一次来到这里，与朋友城东赏花、春夜闻笛，写过献给唐玄宗的《明堂赋》，宿过龙门香山寺，也曾在天津桥头的董家酒楼千金买醉。
“一百四十年，国容何赫然。隐隐五凤楼，峨峨横三川。”这一次，他的注意力被五凤楼吸引了，在《古风·其四十六》中写下了这样的诗句。
从应天门南望伊阙
五凤楼即应天门，初称则天门，始建于隋炀帝大业元年(公元605年)。李白与杜甫相遇时，这座巍峨的宫门已存在了140年，它是盛唐气象的代表，也是“青天里太阳和月亮走碰了头”的见证。
只不过，发出“国容何赫然”的赞叹后，李白没有在洛阳城中流连，而是和杜甫一起去了陈留。杜甫是去处理祖母卢氏的后事，他则是顺道去拜访任陈留采访使的从祖李彦允。后来，他在《梁园吟》中说“平头奴子摇大扇，五月不热疑清秋”，五月正是二人前往陈留的时间。
酒酣登吹台
卢氏是杜审言的继室，当年五月初五病逝在陈留的娘家私第。杜甫赶到时，“小司寇舅”已在家中搭好灵堂，日日焚香祭祀。六月初，卢氏之子杜登也从外地赶回守灵，杜甫才有时间和李白、高适同游梁宋。
杜审言“卒赠著作郎”，官至五品，卢氏也“卒赠范阳太君”，为五品诰命，要停柩三个月才能归葬杜氏祖茔。这段时间，李杜遇到了客居梁宋的高适，三人诗酒相和，同登吹台，留下了千古佳话。
古吹台上的禹王庙
后来，杜甫在《遣怀》一诗中追忆这段往事，说：“忆与高李辈，论交入酒垆。……气酣登吹台，怀古视平芜。”《新唐书》中也称，李杜与高适过汴州，“酒酣登吹台，慷慨怀古，人莫测也”。
八月十一日，李杜作别高适，奉卢氏的灵柩离开陈留，归葬偃师。在《唐故范阳太君卢氏墓志》中，杜甫写道：“以是月三十日庚申，将入著作之大茔，在县首阳之东原。”高适则在九月独自南下，到楚地游历去了。
醉舞梁园夜
“昔我游宋中，惟梁孝王都。……邑中九万家，高栋照通衢。”在《遣怀》一诗中，杜甫描述了梁宋一带的繁华景象。在《寄李十二白二十韵》中，他也以“醉舞梁园夜，行歌泗水春”来追忆这段往事。
梁园在今开封、商丘一带，为西汉刘武所筑，其中宫观相连，有“三百里梁园”之称。它对历代文人有莫大的吸引力，正如元代散曲家张鸣善在小令《普天乐·咏世》中所说：“洛阳花，梁园月，好花须买，皓月须赊。”
李杜与高适同游梁园，高适作有《古大梁行》，李白则作有《梁园吟》。相传他将《梁园吟》挥毫写在寺院的墙壁上，还引出了一个“千金买壁”的故事。
花重金买下墙壁的宗氏是相门之后，后来她成了李白的第二任妻子。安史之乱中，李白被下狱，多亏了宗氏营救。后来，宗氏追随李林甫的女儿李腾空入庐山修道，李白还写诗相送。