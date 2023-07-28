一桥望千年 美景待重现——洛阳市考古研究院隋唐研究室馆员李科伟讲述天津桥的历史变迁

“白玉谁家郎，回车渡天津。看花东陌上，惊动洛阳人。”李白的一首《洛阳陌》流传千古，而诗中提到的“天津”，正是隋唐洛阳城“七天建筑”之一、洛阳八大景之一的“天津晓月”所在地——天津桥。

“白玉谁家郎，回车渡天津。看花东陌上，惊动洛阳人。”

李白的一首《洛阳陌》流传千古，而诗中提到的“天津”，正是隋唐洛阳城“七天建筑”之一、洛阳八大景之一的“天津晓月”所在地——天津桥。

天津桥自古就是“网红打卡地”，今年我市提出要规划建设隋唐洛阳城天津桥项目，再次点燃人们对天津桥的热情。天津桥何以吸引大家的目光？

“天津桥是隋唐洛阳城第一座跨洛河大桥，几经损毁，几经复建，是洛阳城发展历史的见证者。”近日，在接受记者专访时，洛阳市考古研究院隋唐研究室馆员李科伟表示。

李科伟介绍，天津桥始建于隋代，毁于元代，初为浮桥，后为石桥。《唐两京城坊考》曰：“当皇城端门之南，渡天津桥，至定鼎门，南北大街曰定鼎街。”简单来说，天津桥向北正对皇城的正南门端门，向南连通天街和外郭城的正南门定鼎门，是隋唐洛阳城南北中轴线的重要组成部分，也是跨越洛河、南北往来的通衢。

进入唐代以来，天津桥经历了数次被毁与重修。贞观十四年(公元640年)，官府建成石桥，仍命名为天津桥，但该桥先后两次被洪水冲坏。天授三年(公元692年)，武则天命李昭德重修天津桥。根据以往的防洪经验，李昭德将桥墩改成尖形，并以石材砌筑河岸，这把我国的造桥技术往前推进了一大步。之后，天津桥又多次被洪水冲毁。开元二十年(公元732年)，唐玄宗下令改造天津桥，决定毁皇津桥，将两桥合并为一。纵观整个初唐至盛唐，天津桥在毁灭与重生中不断循环，除了反映出洛河洪水威力之大，也侧面说明天津桥对唐王朝的重要性。

天津桥的建成，除了给洛阳城带来通行便利，也赋予了这座古城更多的诗意。晓月悬在天际，洛河两岸的草木在月光映照下呈现朦胧之美，“天津晓月”的美景让人难以忘怀，引得无数文人墨客竞相吟颂。

“天津桥有美景，更与政治息息相关。”李科伟介绍，根据《资治通鉴》的记载，神龙元年(公元705年)，武则天病笃，张柬之趁机发动兵变，抓获张昌宗、张易之兄弟，张氏兄弟最终被“枭首于天津南”，这就是历史上著名的“神龙政变”。

在唐代以后，随着洛阳历史地位的下降，天津桥的重要性也渐渐减弱。后来，天津桥历经战火、洪水，断桥残础渐渐湮没于河床之下，逐渐退出历史舞台。

天津桥见证了洛阳城的繁华与衰落，承载了无数的悲喜与荣辱。2000年，考古工作者在如今的洛阳桥西侧约400米处发掘出唐宋时期的洛河石堰与桥墩。由于这一位置与文献记载的天津桥位置高度吻合，专家推测，此处即天津桥遗址。

今年5月召开的市委专题会议指出，要进一步细化天津桥建设方案，立足历史考古成果、河道客观条件，深化桥梁形式、材质、断面、宽度等研究，力争项目尽快获批、早日实施。“规划建设天津桥，是洛阳完整展示中轴线、再现盛唐气象的重要一笔，意义重大。”李科伟表示，期待天津桥以崭新面孔重回世人视线，再现“天津晓月”美景。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 见习记者 赵晨熹）