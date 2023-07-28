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在唐代，外套披着穿更时髦（走近时裳·武则天 感受服章之美）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.28 09:17

　　上周，我们了解了武则天在贞观年间所能看到的女子穿搭，形制保守却不失时尚。今天，让我们看看武则天眼中的初唐男装是什么模样。

　　在“华夏衣冠系列展——时裳·武则天”展厅，展出的第一套男装复原自洛阳博物馆馆藏文物——彩绘幞帽男侍俑。这件男侍俑出土于龙门地质五队办公楼所在地，是典型的唐代男性装扮，目前在洛阳博物馆一楼河洛文明展第三展厅展出。

复原的汉服(洛阳博物馆供图)

　　这件男侍俑头戴幞头，身穿圆领袍，外面披着一件类似披风的服装，披穿外衣的做法把整个人看起来修长、时尚。中华服饰文化研究会理事、北京服装学院汉唐服饰研究中心副主任陈诗宇说，这种“披风”在唐代叫披袍，这样的穿衣风格是受到西域文化影响，唐代军队里也有这种着装风格。

　　展厅中复原的这套服装材质为绫，模特与侍俑一样头戴幞头，身着圆领袍为红色暗纹，同时腰系革带。初唐时期的圆领袍，腰身比较紧致，制作得很合身，袖口也较窄，与现在流行的宽大一点的圆领袍不同。模特腰部系的革带，与现代人的腰带类似。在唐代，人们会依据革带上装饰物的多少，来判断一个人的身份地位。

彩绘幞帽男侍俑

　　与文物一样，模特在圆领袍外披了一件披袍。这件披袍外部为白色，披在身上时，领口外翻，露出衬里上的红色花纹；双袖下垂，将穿着者衬托得慵懒随意。唐代披袍既可以披穿，也可以穿进双袖变成一件普通外套。值得一提的是，千年前披袍不仅有长款，在部分出土文物中，人俑所穿披袍还有刚至膝盖的短款，并且随着时间的推移，唐代穿衣风气逐渐开放，女性也可以如此穿着。这样看，是不是与现代有长有短、可披可穿的风衣更加相像了呢？

　　在文明源远流长的中国，穿衣的时尚轮回可谓千年不断。您还想了解唐代其他时尚穿搭吗？可以持续关注本网报道。(洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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