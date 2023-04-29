老人网购“特效药”牵出刑事大案

随着网络购物的普及和发展，网购商品种类更为全面，网上药店、网络医生逐渐兴起，但在方便生活的同时，网上药店是否有资质、网购药品是否有疗效，需要消费者擦亮眼睛。

随着网络购物的普及和发展，网购商品种类更为全面，网上药店、网络医生逐渐兴起，但在方便生活的同时，网上药店是否有资质、网购药品是否有疗效，需要消费者擦亮眼睛。

绘图雅琦

嵩县的徐大爷，就曾因一次网上购买中成药吃了大亏，不仅病情没有好转，还差点要了命。他的遭遇引起了嵩县政法机关的重视，嵩县人民检察院提前介入，引导公安机关侦查、固定证据，对盘踞在贵州的一个假药生产窝点进行全链条打击。日前，经嵩县人民法院审理，17名生产、销售假药的被告人均被判处有期徒刑。

吃了网购“特效药”，老人住进医院

嵩县的徐大爷一直受高血糖、高血压和慢性肠胃病的困扰。张大妈与徐大爷同村，她的丈夫也患有一些慢性疾病。

2020年夏天，徐大爷跟张大妈聊到其丈夫身体状况时，称自己血压高，想去买点药。张大妈告诉徐大爷，她丈夫平时吃的药是儿子从外地寄过来的“特效药”，效果还可以。

就这样，经张大妈推荐，徐大爷网购了“糖宝丸”和“降压药”，按照疗程服用一段时间后，不仅血糖、肠胃没见好转，反而在2020年11月28日出现腹部剧痛症状，到医院就医后被诊断为严重消化道出血。医生说：“再晚两天，恐怕命都保不住了。”

在主治医生询问既往病史、饮食、用药情况后，得知徐大爷日常服用的药物无生产厂家、无包装、无药名，遂将出血原因锁定服用的网购“特效药”。

住院一个月多月，病情好转后，徐大爷及家人到当地派出所报案。公安机关以生产、销售伪劣产品罪立案。