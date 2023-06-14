洛阳发布网购食品相关消费警示

不用跑到超市挑选，在家“坐等”送货——由于方便快捷，如今，不少市民喜欢通过网络购买食品。不过，由于无法查看配料表、生产日期等相关内容，网购食品也存在一定的隐患。20日，洛阳市市场监管局发布相关消费警示。

不用跑到超市挑选，在家“坐等”送货——由于方便快捷，如今，不少市民喜欢通过网络购买食品。不过，由于无法查看配料表、生产日期等相关内容，网购食品也存在一定的隐患。20日，洛阳市市场监管局发布相关消费警示。

“原价29.8元一袋的纯手工蛋糕，今天在我直播间，拍一发四，现在下单再送一袋！”20日下午，记者打开一个手机直播App，随机进入多个直播间，发现不少售卖食品的店铺主播正在卖力促销；点击某件商品的详细信息，有的标注了具体生产日期和简单配料信息，有的生产日期则注明“按下单顺序制作并发货”。

眼下，直播间购物成为越来越多人的消费新选择，带货主播的销售话术和直播的即时性特征，容易加剧消费者跟风购物的从众心理。洛阳市市场监管局相关负责人说，网络促销活动中，很多食品商家为去库存，往往以“前1小时价格低于XX元”“前XX名买一箱送一箱”“第三件仅X元”等方式刺激消费者冲动消费，提醒大家不要被某些“超低价”“买一送一”商品所迷惑，购买前最好能提前了解价格走势，当发现商品价格远低于其实际价值时，要了解食品的保质期，询问是否为临期食品，避免浪费。同时，建议消费者在下单之前，一定要先了解主播推荐食品的来源、配料表、保质期及售后服务等信息，切忌“激情下单”。

“通过第三方平台、直播等渠道购买食品时，要选择食品生产经营资质齐全的合法网络商家。”该负责人说，网购食品到货后，消费者要检查食品包装是否有生产企业名称、商品名称、SC标识、厂址、电话、生产日期等内容，要注意食品的保质期和存储要求，最好不要通过网络购买散装或自制食品等高风险品种。

通过网络，以前难以购买的进口食品也开始进入消费者的购物车。建议您在选购进口食品时，可先通过产品详情页面的图片查看其是否有合格的中文标签，是否标注了食品名称、配料表、原产国或地区、总代理或经销商在我国依法登记注册的名称和地址、生产日期、保质期或保存期等内容，对于无中文标签、中文说明书和检验合格证的不要购买。

洛阳市市场监管局相关负责人提醒，消费者通过网络购买食品时，要注意保留聊天记录、订单信息、支付信息、促销优惠截图、购物发票等有效购物凭证。如果发现食品存在质量问题，及时根据有关凭据与商家协商处理，若不能解决，可以直接拨打网店经营者所在地的12315进行投诉，或通过“全国12315互联网平台”的微信公众号、小程序进行投诉。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 冯国凯 文/图)