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江凌调研春节期间文旅消费、文旅重点项目建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.25 21:21
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江凌在调研春节期间文旅消费、文旅重点项目建设时强调
持续打造“穿越盛唐洛阳年”文旅品牌
发挥文旅引流效应把客流量转化为消费力
张玉杰参加

　　25日，市委书记江凌专题调研春节期间文旅消费、文旅重点项目建设工作，看望慰问春节期间坚守一线的干部职工。他强调，要坚持文商旅融合，突出文化氛围营造，注重线上线下联动，持续打造“穿越盛唐洛阳年”文旅品牌，发挥好文旅引流效应，切实把客流量转化为消费力。

　　春节临近，洛城到处张灯结彩、喜气洋洋，各大景区街区策划了丰富多彩的新春活动。江凌察看隋唐洛阳城天街“神都奇幻夜·天街过大年”主题活动、洛邑古城“坊里过大年”主题活动、烟火晚会等筹备进展，详细了解春节文旅活动安排。他指出，要创新引流方式，加强氛围营造，植入消费业态，增强沉浸式体验，持续保持好洛阳文旅消费热度。江凌叮嘱园区负责同志要精心组织、周密部署，以保障活动安全、提升游客体验为重点，加强秩序维护，完善应急预案，让广大群众和游客在洛阳度过一个欢乐喜庆的新春佳节。

　　在龙门古街，龙门市集特色非遗活动吸引了不少游客前来体验打卡。江凌察看龙门市集运营工作，了解龙门石窟博物馆规划建设情况。他指出，要在营造特色消费场景上下更大功夫，引入更多有小资情调的网红店，充分利用外摆空间，通过场景来吸引流量，通过流量转化消费，通过消费实现变现。要加快谋划建设龙门石窟博物馆，优化建筑设计，用好数字化技术手段，有效拉长文旅链条，让游客更加完整具象地感受龙门石窟的魅力。

　　九洲池二期、三期项目正在有序推进。江凌听取项目设计深化等情况汇报，指出要立足皇家园林基本定位，塑造“街区+院落”肌理格局，优化室内演艺、实景演艺、演艺餐饮等业态，形成更多年轻态消费场景，着力打造更有品质、更有震撼力的沉浸式体验文旅项目。

　　天心·校场里文化创意产业园已完成改造提升，将引入高端海派风情餐厅、休闲时尚餐饮、洛阳特色美食等业态。江凌察看工程进展，指出要更加注重特色调性塑造，优化人行动线和街区尺度，更好彰显“民国风”调性，营造让游客“有感觉、想打卡、愿传播”的消费场景。江凌还察看了位于隋唐大运河文化博物馆东侧的天心·隋唐汇滨水商业街建设进展、招商情况，指出要重点招引一批网红酒吧等特色业态，统筹用好室内和外摆空间，优化驳岸设计，打造时尚潮流文旅打卡地。要加强洛邑古城、天心·校场里、天心·隋唐汇等文旅项目的协同联动，实现优势互补、业态互促。

　　张玉杰、王军、徐超文、任丽君、余杰等分别参加相关调研。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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