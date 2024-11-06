在新春佳节即将来临之际，25日，市委书记江凌带队走访慰问老党员、老干部、专家学者、困难群众和烈士家属，给他们送去党和政府的温暖，致以新春的诚挚问候和美好祝福。

江凌走访慰问老党员、老干部、专家学者、困难群众和烈士家属

用心用情用力办实事解难题

感恩奋进共同创造美好未来

在新春佳节即将来临之际，25日，市委书记江凌带队走访慰问老党员、老干部、专家学者、困难群众和烈士家属，给他们送去党和政府的温暖，致以新春的诚挚问候和美好祝福。他强调，要坚持以人民为中心的发展思想，时刻把群众的安危冷暖放在心上，用心用情用力办实事解难题，感恩奋进、团结奋斗，共同创造美好未来。

偃师区翟镇镇二里头村老党员徐才智是农民育种专家，曾选育出多个国审小麦新品种。江凌来到老人家中，促膝交谈，嘘寒问暖，交流对育种创新与农技推广的思考，感谢他为粮食增产和农村发展作出的贡献。洛龙区佃庄镇碑楼社区98岁高龄的老党员倪克敬曾参加过淮海战役。江凌关切询问老人身体状况和生活起居，祝愿老人健康长寿、安享晚年。他说，老党员是我们党的宝贵财富，在不同时期、不同岗位为党和国家事业发展作出了重要贡献，以实际行动诠释了共产党人的初心使命。我们要传承弘扬光荣传统和优良作风，不忘初心、接续奋斗，努力把洛阳建设好发展好。各级党委要落实党的政策，做好服务保障，让老党员充分感受党的温暖、共享发展成果。

江凌先后来到刘典立、潘汉平、王全乐等老同志家中，向他们致以诚挚问候和美好祝愿。每到一处，江凌都与老同志亲切交谈，听取他们对市委市政府工作的意见建议。他说，洛阳改革发展取得的成绩，饱含着老同志的心血和奉献。希望老同志发挥政治优势、经验优势、威望优势，积极为洛阳发展建言献策、牵线搭桥、加油鼓劲，为现代化洛阳建设凝聚强大正能量。市委市政府将持续做好新时代老干部工作，保持敬重之心、倾注关爱之情、多做务实之事，让老同志安心舒心暖心。老同志们感谢组织的温暖关怀，对洛阳发展取得的新进展新成效给予肯定，表示将坚持老有所为、继续发光发热，为洛阳发展贡献智慧和力量。

加快推进现代化洛阳建设，创新是第一动力，人才是第一资源。江凌先后到中国空空导弹研究院、中钢集团洛阳耐火材料研究院和河南科技大学，分别看望中国工程院院士樊会涛、中原学者李红霞、张永振，详细了解科研攻关、科技人才引育、创新平台建设等情况，向他们带领科研团队聚焦国家战略和洛阳产业发展需求勇攀科技高峰、取得丰硕成果表示祝贺。他说，功以才成，业由才广。希望大家当好科技前沿的开拓者、重大任务的担纲者、青年人才成长的引领者、科学家精神的示范者，锐意进取、追求卓越，为国家科技自立自强和洛阳创新发展再立新功。各单位要更加注重引才育才留才用才，完善激励制度，加强梯队建设，让更多优秀人才汇聚洛阳。

江凌十分牵挂困难群众生活。在涧西区武汉路街道武汉路社区困难群众徐瑞开家里，江凌问冷暖、拉家常，详细了解保障政策落实、就医看病负担等情况，鼓励他坚定信心，保持乐观、养好身体，有党和政府的好政策，大家一起努力，日子一定会越过越好。江凌还来到洛龙区翠云路街道宝龙社区，看望慰问烈士家属陈曲光一家，叮嘱有关单位和属地党委政府落实好各项优抚政策，真情关心关爱，积极排忧解难，让烈属家庭更有荣誉感和幸福感。

王军等参加慰问。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)