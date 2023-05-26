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网购飞天茅台为假酒 法院判决商家“退一赔十”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.11 08:28

　　“假一赔十”是一句耳熟能详的话。当我们网购到假酒时能否向商家主张“赔十”？这不，孟津区的张某就遇到了这样的事。

　　2022年8月，张某在某网购平台上的一家网店里，以4393元的价格购买了两瓶飞天茅台酒。收到酒后，张某认为该酒为假酒，便拨打茅台厂家电话预约鉴定服务。厂家指定鉴定门店对两瓶茅台酒进行鉴定，确定这两瓶茅台酒为假酒。

　　随后，张某将该网店起诉至孟津区人民法院，要求对方退还购酒款，并支付购酒款十倍的赔偿金。

　　法官表示，张某在网店购买涉案产品并支付价款，双方买卖合同关系成立、生效。根据《中华人民共和国食品安全法》《最高人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定》相关规定，生产不符合食品安全标准的食品或者经营明知是不符合食品安全标准的食品，消费者除了有权要求退还货款，还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金。

　　“食品生产者与销售者应当对食品符合质量标准承担举证责任。”法官说，具体到本案中，张某在被告网店购买的两瓶飞天茅台酒均被鉴定为假冒注册商标产品，被告未到庭，不能证明涉案茅台酒的合法进货来源和已履行进货查验义务，应当承担举证不能的法律结果，所以该网店除了应当向张某退还货款，还应当依法承担十倍价款的赔偿责任。最终，法院判决被告网店退还原告张某购酒款4393元，并支付价款十倍赔偿金。

　　网上买到假货，应该起诉谁？能否起诉网购平台？“起诉销售者和网购平台均可，但起诉网购平台需要满足一定条件。”法官介绍，根据消费者权益保护法相关规定，消费者通过网络交易平台购买商品遭遇假货，既可以向销售者索赔，也可以向网络交易平台索赔，还可以要求两者承担连带赔偿责任。实践中，为维权方便，消费者一般选择起诉网络交易平台。

　　在以下3种情形下，消费者可起诉网络交易平台：

　　●网络交易平台不能提供销售者信息；

　　●虽能提供信息，但网络交易平台对消费者作出更有利的承诺；

　　●明知或者应知销售者利用平台侵害消费者合法权益，且未采取必要措施，则消费者可要求二者承担连带赔偿责任。

　　除上述3种情形之外，消费者只能要求销售者承担赔偿责任。

　　“市民如果遇到网络购物纠纷，可以根据情况选择被告住所地、合同履行地(买方住所地或收货地)的法院起诉。”法官说，依据民事诉讼法有关规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

　　同时，根据2015年实施的最高人民法院关于适用民事诉讼法的解释第20条的规定，以信息网络方式订立的买卖合同，通过信息网络交付标的的，以买受人住所地为合同履行地；通过其他方式交付标的的，收货地为合同履行地。合同对履行地有约定的，从其约定。

　　该规定对合同履行地进行了补充规定，据此可知，除买卖双方另有约定外，无论货物是否“包邮”，网络购物的消费者可以根据情况选择被告住所地、合同履行地(买方住所地或收货地)的法院起诉。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩晓君）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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