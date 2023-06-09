洛阳警方提醒：警惕冒充军队采购类型电信网络诈骗

“感谢你们为我追回了被骗的3万多元，我今后会学习反诈知识，提高警惕，避免上当受骗。”近日，洛阳市涧西区的关先生为洛阳市公安局涧西分局送去一面锦旗，向民警连连道谢。

“感谢你们为我追回了被骗的3万多元，我今后会学习反诈知识，提高警惕，避免上当受骗。”近日，洛阳市涧西区的关先生为洛阳市公安局涧西分局送去一面锦旗，向民警连连道谢。

关先生经营了一家水果店。今年2月初，他接到一个陌生电话，对方自称是武警部队的“班长”，要采购水果。

关先生添加“班长”微信后，对方提供了一个采购清单，内容是十箱苹果十箱砂糖橘，称第二天上午来取。

第二天上午，“班长”发微信提出要再购买50箱牛肉罐头，并告知关先生，他们要定的牛肉罐头在本地可能买不到货，并在微信上向他推送了一个叫“秦皇岛海洋食品有限公司”的供货商。

关先生为了尽快凑齐“部队”需要的物资，便毫不犹豫地添加了罐头厂家的微信，向这个厂家订购了50箱牛肉罐头，并往对方提供的银行账号里转了30625元。

转账后，关先生询问何时发货时，发现对方已将其拉黑。他瞬间慌了神，意识到不对，连忙拨打110报警。

涧西分局刑侦大队民警接到报案后，确定这是一起典型的冒充军队采购类型的电信网络诈骗案件，在立案的同时对涉案的嫌疑账户进行紧急止付，并追踪涉案资金去向。

经过民警不懈努力，成功将涉案的30625元全部止付并冻结，随后将其全额返还给关先生。

民警介绍，这类电信网络诈骗中，诈骗分子首先会表明“身份”，冒充军队、公安、应急部门等采购人员，通过电话、微信等方式与商家联系，称其需要购买大量的应急物资，用“大额订单”吸引商户进行所谓的“合作”，骗取商家信任。随后，骗子会抛出“诱饵”，向受骗商户发送采购清单，提出要采购大批量“指定”物资，正当商户发愁去何处进货时，再趁机推荐所谓的“供货商”，并告知商户还可以赚取中间差价，引诱商户上钩。商户上钩后，“供货商”会要求受骗商户先付款再发货，让商家先行垫付大额资金，最终骗取钱款。而“供货商”其实也是由诈骗分子冒充。

警方提醒，军、警等单位采购物资会履行严格的书面程序，更不会要求群众汇款，切莫相信这种空对空的电话、微信联系的所谓“采购”，所有主动联系你，自称是部队人员，要购买军用帐篷、食品等物资装备的都是骗子。遇到类似情况要提高警惕，核实其身份真伪，交易中如无法核实对方提供的供货厂商是否正规时，请立即终止交易，谨防上当受骗。一旦受骗，第一时间报警。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 林孟佳 文/图）