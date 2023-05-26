洛阳市处非办提醒：警惕以“购买原始股”为名的非法集资陷阱

近来，一些犯罪嫌疑人打着“购买公司原始股”的幌子诱骗公众投资，造成巨大损失，市处非办工作人员提醒，警惕此类集资陷阱。

近来，一些犯罪嫌疑人打着“购买公司原始股”的幌子诱骗公众投资，造成巨大损失，市处非办工作人员提醒，警惕此类集资陷阱。

案例

近日，重庆市公安局经侦总队侦破了一起非法集资典型案例。经查，2019年6月以来，以犯罪嫌疑人赵某为首的犯罪团伙，假借海航公司名义，先后在重庆市南岸区，北京市海淀区，四川省成都市、自贡市，贵州省遵义市成立5家分公司，组建业务团队，对社会不特定群体特别是老年群体，以“购买公司原始股”为噱头，采取发放宣传单、电话推销、不定期邀请参观考察等方式，虚假宣传公司发展前景，同时以高额月息返利、原始股权奖励、消费返利为诱饵，诱使集资参与人与各分公司签订期限为6至12个月不等的投资(借款)合同、预存消费合同、股权认购协议，非法吸收公众资金。至案发时，涉案资金1900余万元，重庆、北京、贵州、四川等省市的700余名老年群众受骗。目前，该案已移送彭水县人民检察院审查起诉。

分析

“原始股是指公司上市之前发行、可在上市一段时期后售出的股票，是股票的一种特殊形态，不具有公开募集性。”市处非办工作人员分析，本案中犯罪嫌疑人采用发放宣传单、电话推销等公开形式进行募集，并承诺“高额月息返利、原始股权奖励”等，实质上是庞氏骗局的新变种，需要格外警惕。

提醒

市处非办工作人员提醒，老年人风险甄别能力相对较弱，易成为非法集资的目标群体。老年朋友们要树立理性投资理财观念，切勿轻信“稳赚不赔”“无风险、高收益”等宣传噱头。购买理财产品应选择正规机构和正规渠道，在“动钱”投资前，最好先和子女或亲友沟通商量，谨防上当受骗。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）