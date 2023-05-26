京东“6·18”购物节期间，洛阳人网购汉服金额同比增长168%

洛阳人对汉服的喜爱热度不减。刚过去的京东“6·18”购物节，洛阳人网购汉服的金额同比增长168%。

洛阳人对汉服的喜爱热度不减。刚过去的京东“6·18”购物节，洛阳人网购汉服的金额同比增长168%。业内人士认为，亮眼数据背后，既体现了越来越多的人对传统文化的关注与认可，也说明洛阳汉服经济前景广阔，拉长完善集汉服设计、生产加工与销售于一体的汉服完整产业链势在必行。

洛阳人网购汉服热情高涨，消费金额同比增长168%

今年以来，关于洛阳汉服的话题热度居高不下，在今年的京东“6·18”购物节期间也有所体现。根据京东平台的数据，“6·18”购物节期间洛阳消费火热，且充满浓浓的烟火气，特别是网购汉服的需求惊人，消费金额同比增长168%。

记者走访发现，网购汉服的既有普通市民，也有汉服相关行业从业者。洛阳承礼汉服中式生活体验馆负责人贾晓菲说，他们店的汉服绝大多数也来自网购，尤其一些高端定制款，是从南方一些汉服生产厂家定制的。

洛阳汉服持续火爆，带动销售端需求旺盛

洛阳人网购汉服的热情如此之高，跟洛阳汉服的持续火爆“出圈”有关。业内人士分析，今年以来，很多外地游客身穿汉服到洛邑古城、天堂、明堂等我市地标性景点或建筑“打卡”，不少市民受此影响，也想在生于斯长于斯的地方沉浸式体验一把汉服穿越的奇妙感受。这不仅令以租赁为主的汉服店如雨后春笋般迅猛出现，也让汉服在销售端需求旺盛。

记者了解到，洛阳线下销售汉服的门店少、汉服款式少，成为制约本地人与外地游客购买汉服的重要因素，这也是很多人通过电商平台选购汉服的原因。

业内人士认为，想要发展壮大洛阳汉服经济，完善汉服上下游的产业链十分重要。形成汉服穿着场景集聚及配套的汉服零售与汉服租赁集聚，不仅可以给本地市民和外地游客带来更好的游玩体验，让洛阳的汉服氛围更加浓厚，还能进一步助推洛阳文旅市场发展和洛阳经济发展。

拉长产业链，设计具有洛阳特色的汉服款式

“我市汉服产业发展总体上处于初级阶段。”业内人士说，我市从事汉服设计、生产加工的企业不多，基础比较薄弱。

不过，我市正在完善汉服上下游产业链上下功夫。比如最近汝阳县有一家汉服加工企业开始营业，该企业年生产能力500万件(套)；老城区也有新动作，与山东省曹县签署战略合作协议，双方将围绕文旅产业特别是汉服产业深化合作，共同提升汉服经济发展水平。

为了促进洛阳汉服产业发展，业内人士建议相关部门加大扶持力度，加强对汉服设计人才引进、汉服生产厂家落地、物流打通等方面的政策支持，拉长与完善相关产业链；依靠洛阳厚重的历史文化底蕴与热门IP，设计打造具有洛阳特色的汉服款式，并在高端定制、个性化需求方面下功夫，满足不同消费群体的不同需求。（ 洛报融媒·洛阳网记者 魏巍）