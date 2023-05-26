洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

京东“6·18”购物节期间，洛阳人网购汉服金额同比增长168%
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.21 08:30

　　洛阳人对汉服的喜爱热度不减。刚过去的京东“6·18”购物节，洛阳人网购汉服的金额同比增长168%。业内人士认为，亮眼数据背后，既体现了越来越多的人对传统文化的关注与认可，也说明洛阳汉服经济前景广阔，拉长完善集汉服设计、生产加工与销售于一体的汉服完整产业链势在必行。

　　洛阳人网购汉服热情高涨，消费金额同比增长168%

　　今年以来，关于洛阳汉服的话题热度居高不下，在今年的京东“6·18”购物节期间也有所体现。根据京东平台的数据，“6·18”购物节期间洛阳消费火热，且充满浓浓的烟火气，特别是网购汉服的需求惊人，消费金额同比增长168%。

　　记者走访发现，网购汉服的既有普通市民，也有汉服相关行业从业者。洛阳承礼汉服中式生活体验馆负责人贾晓菲说，他们店的汉服绝大多数也来自网购，尤其一些高端定制款，是从南方一些汉服生产厂家定制的。

　　洛阳汉服持续火爆，带动销售端需求旺盛

　　洛阳人网购汉服的热情如此之高，跟洛阳汉服的持续火爆“出圈”有关。业内人士分析，今年以来，很多外地游客身穿汉服到洛邑古城、天堂、明堂等我市地标性景点或建筑“打卡”，不少市民受此影响，也想在生于斯长于斯的地方沉浸式体验一把汉服穿越的奇妙感受。这不仅令以租赁为主的汉服店如雨后春笋般迅猛出现，也让汉服在销售端需求旺盛。

　　记者了解到，洛阳线下销售汉服的门店少、汉服款式少，成为制约本地人与外地游客购买汉服的重要因素，这也是很多人通过电商平台选购汉服的原因。

　　业内人士认为，想要发展壮大洛阳汉服经济，完善汉服上下游的产业链十分重要。形成汉服穿着场景集聚及配套的汉服零售与汉服租赁集聚，不仅可以给本地市民和外地游客带来更好的游玩体验，让洛阳的汉服氛围更加浓厚，还能进一步助推洛阳文旅市场发展和洛阳经济发展。

　　拉长产业链，设计具有洛阳特色的汉服款式

　　“我市汉服产业发展总体上处于初级阶段。”业内人士说，我市从事汉服设计、生产加工的企业不多，基础比较薄弱。

　　不过，我市正在完善汉服上下游产业链上下功夫。比如最近汝阳县有一家汉服加工企业开始营业，该企业年生产能力500万件(套)；老城区也有新动作，与山东省曹县签署战略合作协议，双方将围绕文旅产业特别是汉服产业深化合作，共同提升汉服经济发展水平。

　　为了促进洛阳汉服产业发展，业内人士建议相关部门加大扶持力度，加强对汉服设计人才引进、汉服生产厂家落地、物流打通等方面的政策支持，拉长与完善相关产业链；依靠洛阳厚重的历史文化底蕴与热门IP，设计打造具有洛阳特色的汉服款式，并在高端定制、个性化需求方面下功夫，满足不同消费群体的不同需求。（ 洛报融媒·洛阳网记者 魏巍）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    一到下午就头晕，这是“魔咒”吗
    一到下午就头晕，这是“魔咒”吗
    一到下午就头晕，这是“魔咒”吗
        近日，西工区某科研单位退休职工刘女士打来求助电话，她年近八旬，每天下午三四点就头晕。
  • ·7个多月的宝宝贫血 跟添辅食不当有关
  • ·高温潮湿 皮肤痒痒痒 学会辨别 瘙痒退退退
  • ·护心的穴位您要多按摩
    		•
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
    农场乐一乐 古寺游一游
        端午节假期将至，暑假的脚步也不远了，很多读者询问市区周边有没有适合举家出游的地方？听说伊川县水寨镇有...
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
  • · 避暑纳凉 惬意旅居
  • ·一条运河穿园过 如画美景醉游人
    		•  
    新闻排行
  • 洛龙区政府与嘉兴市南湖区政府签署全...
  • 2023中国产业转移发展对接活动（河南...
  • 洛阳新增37家省“瞪羚”企业
  • 涉及机动车注销！洛阳交警部门提醒
  • 洛阳市委召开专题会议 研究白马寺博物...
  • 洛阳市教育考试中心：今年高招志愿填...
  • 最高气温39℃！刚刚，洛阳市气象局发...
  • 省运会金牌“金包牡丹”：满满洛阳元...
  • 京东“6·18”购物节期间，洛阳人网购...
  • 有编制！栾川县事业单位公开招聘77人
    		•
    百姓呼声
    河科大一附院住院期间一欠费就停药？
    全市中小学从7月7日起放暑假，9月1日开学
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    王城广场掠影

    荷艳

    陪伴

    街拍老城
    /杜鹃花海
    /立夏茶语
    /七律 访崔书乾书屋
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605