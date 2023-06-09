洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

@洛阳大学生：2023年度生源地信用助学贷款开始受理
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南省教育厅 2023.07.20 11:16

　　洛阳大学生注意啦！据“河南省教育厅”官方微信公众号消息，2023年度河南省生源地信用助学贷款已开始受理，具体内容如下：

　　一、贷款性质和范围

　　河南省生源地信用助学贷款是指银行业金融机构向河南省籍符合条件的家庭经济困难普通高校新生和在校生(含预科生，以下简称“学生”)发放，在学生入学前户籍所在县(市、区)办理，以借款人信用作担保的国家助学贷款，学生和家长(或其他法定监护人)为共同借款人，一起承担还款责任。我省生源地信用助学贷款由国家开发银行河南省分行承办。

　　二、申请条件

　　(一)申请生源地信用助学贷款的学生必须同时符合以下条件

　　1.具有中华人民共和国国籍；

　　2.被根据国家有关规定批准设立、实施全日制高等学历教育的普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校(含民办高校和独立学院)、科研院所、党校、行政学院、会计学院(学校名单以教育部公布的为准)正式录取，取得真实、合法、有效的录取通知书的全日制新生(含预科生)或高校在读的本专科学生、研究生(含硕士研究生和博士研究生)和攻读第二学士学位的学生；

　　3.学生本人入学前户籍、其共同借款人户籍原则上均在本县(市、区)；

　　4.诚实守信，遵纪守法；

　　5.家庭经济困难，家庭所能获得收入不足以支持学生在校期间完成学业所需的基本费用；

　　6.当年没有获得其他国家助学贷款。

　　(二)共同借款人需满足以下条件

　　1.原则上应为借款学生的父母；

　　2.如借款学生父母由于残疾、患病等特殊情况丧失劳动能力或民事行为能力的，可由借款学生其他近亲属作为共同借款人；

　　3.如借款学生为孤儿，共同借款人则为其监护人，或是自愿与借款学生共同承担还款责任的具备完全民事行为能力的自然人；

　　4.如共同借款人不是学生父母或其监护人时，应为满18周岁具有完全民事行为能力的自然人；

　　5.学生本人入学前户籍、其共同借款人户籍均在本县(市、区)；

　　6.未结清国家开发银行生源地信用助学贷款(或高校助学贷款)的借款学生不能作为其他借款学生的共同借款人。

　　7.如借款学生申请助学贷款时未满16周岁，共同借款人应为其监护人。此种情况下，办理贷款时需要提供相关监护关系的证明材料。如借款学生与其监护人户籍不在同一县(市、区)，应在学生户籍所在县(市、区)办理。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    洛阳牡丹妇产医院成为河南省遗传与产前诊断联盟首批成员单位
    洛阳牡丹妇产医院成为河南省遗传与产前诊...
    洛阳牡丹妇产医院成为河南省遗传与产前诊断联盟首批成员单位
        近日，由河南省妇幼保健院(郑大三附院、省妇女儿童医院)、河南省出生缺陷防治管理中心、河南省新生儿疾病筛...
  • ·糖尿病患者能做胃肠镜吗
  • ·隔夜西瓜能吃吗
  • ·老年人腿抽筋 可要找找原因
    		•
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
    盛夏荷花开 赏荷有佳处
        “出淤泥而不染，濯清涟而不妖。”花中君子，是人们对荷花的印象。近期，我市多地荷花绽放，亭亭玉立的荷花...
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
  • ·徜徉山陕会馆 漫步万里茶道
    		•
    		 
    新闻排行
  • 2023年河南省本科一批院校平行投档分...
  • 洛阳退休人员基本养老金能涨多少 来看...
  • 江凌到孟津区调研
  • 洛龙区在部分路段实施“人非共板”改...
  • 20万个就业岗位，7000余个见习岗位！...
  • 今明两天洛阳将有阵雨或雷阵雨天气 出...
  • 洛阳城市阳台项目开工
  • 夏日炎炎 不做“孤泳者”！
  • 依托社区体育公园 洛阳“村BA”日益火爆
  • 徐衣显与中冶建工集团党委书记、董事...
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    小翠的彩礼

    新鲜小苦瓜

    定鼎门夏季之夜

    洛浦晨曦 美到窒息
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605