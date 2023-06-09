@洛阳大学生：2023年度生源地信用助学贷款开始受理

洛阳大学生注意啦！据“河南省教育厅”官方微信公众号消息，2023年度河南省生源地信用助学贷款已开始受理。

洛阳大学生注意啦！据“河南省教育厅”官方微信公众号消息，2023年度河南省生源地信用助学贷款已开始受理，具体内容如下：

一、贷款性质和范围

河南省生源地信用助学贷款是指银行业金融机构向河南省籍符合条件的家庭经济困难普通高校新生和在校生(含预科生，以下简称“学生”)发放，在学生入学前户籍所在县(市、区)办理，以借款人信用作担保的国家助学贷款，学生和家长(或其他法定监护人)为共同借款人，一起承担还款责任。我省生源地信用助学贷款由国家开发银行河南省分行承办。

二、申请条件

(一)申请生源地信用助学贷款的学生必须同时符合以下条件

1.具有中华人民共和国国籍；

2.被根据国家有关规定批准设立、实施全日制高等学历教育的普通本科高校、高等职业学校和高等专科学校(含民办高校和独立学院)、科研院所、党校、行政学院、会计学院(学校名单以教育部公布的为准)正式录取，取得真实、合法、有效的录取通知书的全日制新生(含预科生)或高校在读的本专科学生、研究生(含硕士研究生和博士研究生)和攻读第二学士学位的学生；

3.学生本人入学前户籍、其共同借款人户籍原则上均在本县(市、区)；

4.诚实守信，遵纪守法；

5.家庭经济困难，家庭所能获得收入不足以支持学生在校期间完成学业所需的基本费用；

6.当年没有获得其他国家助学贷款。

(二)共同借款人需满足以下条件

1.原则上应为借款学生的父母；

2.如借款学生父母由于残疾、患病等特殊情况丧失劳动能力或民事行为能力的，可由借款学生其他近亲属作为共同借款人；

3.如借款学生为孤儿，共同借款人则为其监护人，或是自愿与借款学生共同承担还款责任的具备完全民事行为能力的自然人；

4.如共同借款人不是学生父母或其监护人时，应为满18周岁具有完全民事行为能力的自然人；

5.学生本人入学前户籍、其共同借款人户籍均在本县(市、区)；

6.未结清国家开发银行生源地信用助学贷款(或高校助学贷款)的借款学生不能作为其他借款学生的共同借款人。

7.如借款学生申请助学贷款时未满16周岁，共同借款人应为其监护人。此种情况下，办理贷款时需要提供相关监护关系的证明材料。如借款学生与其监护人户籍不在同一县(市、区)，应在学生户籍所在县(市、区)办理。