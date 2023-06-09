国潮街区特色足 烟火气息抚人心

2023河南省文旅文创发展大会提出，要注重品质提升，完善“食住行游购娱”服务体系，挖掘消费潜力。

西工小街人头攒动

2023河南省文旅文创发展大会提出，要注重品质提升，完善“食住行游购娱”服务体系，挖掘消费潜力。

今年以来，我市通过探索消费新模式，创新消费场景，聚力打造青年友好街区、时尚潮流消费街区，为洛阳集聚青年、成就青年、吸引青年贡献力量。

特色街区遇上“国潮热”，带动消费升级

五彩斑斓的灯、富有年代感的路牌、风格各异的街头艺人……日前，在涧西区广州市场步行街，随着夜幕降临、霓虹亮起，步行街逐渐热闹起来，各种吆喝声、音乐声不绝于耳，散发出青春的活力。

在这条远近闻名的步行街上，一家特色饮品店吸引了记者的注意，灰白色调装修风格，饮品名字富有特色：解忧艺术家、温柔野心、被窝探险家、花与夜……浓浓的文艺气息吸引不少市民和游客慕名而来。

2020年，以国潮建筑风格改造提升后的广州市场步行街一开街，就吸引了众人的关注。精致餐饮、国潮文创园、涧西酒吧街、夜涧集市、运动街区、沉浸剧场……一站式吃喝玩乐，加上得天独厚的区位优势，无论白天还是夜晚，步行街都人气十足，不但是洛阳的“网红打卡地”，也成为周边市民的消费集聚区。

当特色街区遇上“国潮热”，街区上演着一幕幕“人间惊鸿宴”。“大唐公主”点咖啡、“90后”女生穿汉服街头表演、“孙悟空”成了烧烤师傅……有游客笑言：“在洛阳，汉服成了常服，随处可见‘各朝佳人’‘各路神仙’。”

古都洛阳越来越年轻。近年，我市面向全市品牌消费集聚区、商业综合体、步行(商业)街，倾力打造一批时尚潮流消费街区；培育隋唐洛阳城国家历史文化公园等消费品牌集聚地，让“古都新生活”有看头、有玩头、有买头；利用闲置工业厂房、老村落等，打造特色鲜明、业态丰富的文创产业园、民俗文化村……新场景、新业态、新玩法不断涌现，加快促进洛阳内需潜力释放，带动消费回补升级。