洛宁县：体验乡村旅居 享受别样暑期

“暑期带孩子玩玩水、涂涂鸦，还能在农家灶台上动手做菜，这地方真不错！”昨日，在洛宁县景阳镇南洞村雲栖露营基地的烧烤架旁，特意从市区驱车而来的市民王洛卫赞不绝口，“还有不少从其他地方赶过来的朋友，都说带孩子来玩体验感不错。”

亲子露营

“暑期带孩子玩玩水、涂涂鸦，还能在农家灶台上动手做菜，这地方真不错！”昨日，在洛宁县景阳镇南洞村雲栖露营基地的烧烤架旁，特意从市区驱车而来的市民王洛卫赞不绝口，“还有不少从其他地方赶过来的朋友，都说带孩子来玩体验感不错。”

走入露营基地，草坪上十几个小朋友跟随现场音乐欢快地舞动，帐篷旁边几个家庭正在工作人员的指导下体验“野外厨房”。基地负责人介绍，该基地占地6000平方米，可容纳300人同时露营，有户外帐篷、露营天幕20余个，还有儿童充气戏水池、水粉涂鸦、泡泡机等多个户外体验项目。此外，厨具、食材、氛围灯、露天幕布等用具配备齐全，后续还将在附近建造儿童水上乐园、民宿等配套设施，让更多家庭感悟大自然、亲近大自然、回归大自然。

据介绍，该基地10时开始营业，夜晚不打烊，给游客充足的娱乐和休息时间。自带餐食的游客，88元即可参加露营活动；需要就餐的游客有158元和258元套餐可以选择；想动手做饭的游客，仅需支付相应的食材费和卫生管理费即可体验“野外厨房”。

“农旅融合是乡村旅游和休闲农业发展的新模式，我们想抓住‘露营+乡村’的发展机遇，打破单一的观光旅游模式，采用拥抱乡野的露营方式，吸引周边地区游客。”洛宁县相关负责人介绍，除了雲栖露营基地，洛宁县部分乡镇也在尝试创新农旅可持续发展模式，进一步推动露营与文化、教育等多业态融合。

近两年，洛阳各县区抢抓露营旅游产业风口，打造了一批多样化的“露营+”农旅融合模式，通过“微改造、精提升”发展优势特色产业，擦亮洛阳农旅融合“新名片”，为乡村振兴注入新活力。（洛报融媒·洛阳网见习记者 马乐 实习生 季新一 通讯员 杨慧怡 文/图）