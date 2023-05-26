洛宁县苇山村：“界外”自有一方天地

秀美洛宁，嶕峣山下，小界乡苇山村的密林幽谷之间，自有一方天地——“山水隐庐·界外”微度假综合体。
秀美洛宁，嶕峣山下，小界乡苇山村的密林幽谷之间，自有一方天地——“山水隐庐·界外”微度假综合体。
隐于山林的“界外”民宿
秀美洛宁，嶕峣山下，小界乡苇山村的密林幽谷之间，自有一方天地——“山水隐庐·界外”微度假综合体。
这个端午假期，苇山村再次迎来了一拨城里人。“蝉鸣、鸟叫、流云、清风……坐在硕大的落地窗前，什么也不想，什么也不干。”一位来自南方的游客坦言，这里没有类似于都市酒店那样成熟的配套设施，但这种状态恰恰是最吸引人的旅居生活，“就是奔着民宿而来！”
修旧如旧的民宿小院
大隐于山水，超然于界外。正如它的名字，山水隐庐藏于山坳，只有蜿蜒的山路与外面连通。“这个自然村原来只剩下3户人家，其余都是空心的宅院。”苇山村党支部书记张继成感慨，“村里太静了！”
曾经的“静”，与困顿有关。山多地少，放牛、炕烟是群众的主要收入来源，老屋老树历尽沧桑，一穷二白，无人问津。林坡1000亩、闲置宅基15亩、废弃牛棚和烟炉12座，就是小村的全部“家当”。
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