系统谋划，打好组合拳——坚定不移走好新文旅产业发展之路

“不谋全局者，不足谋一域。”“牵手”菏泽曹县拉长汉服产业链条，延续“穿汉服免费游园”活动，邀请业界大咖出谋划策，联合相关部门和协会制定行业规范，联手知名高校开展文化研究、服装设计、广告传播等合作……紧追“汉服热”，从简单的汉服妆造向深度进军，系统发力之下，洛阳“汉服经济”加速做大做强。

“不谋全局者，不足谋一域。”

“牵手”菏泽曹县拉长汉服产业链条，延续“穿汉服免费游园”活动，邀请业界大咖出谋划策，联合相关部门和协会制定行业规范，联手知名高校开展文化研究、服装设计、广告传播等合作……紧追“汉服热”，从简单的汉服妆造向深度进军，系统发力之下，洛阳“汉服经济”加速做大做强。

在“观光游览”转向“沉浸体验”、城市成为最大景区的今天，发展文旅产业并不是某个领域、个别景区的“独角戏”，而是整座城市、全域资源的“大合唱”，系统谋划不可或缺。

就在近日，聚焦“文旅文创成支柱”发展目标，市委常委会召开会议，明确提出要深入系统谋划文旅产业发展，紧盯城市文旅、乡村旅居“两大板块”，突出深体验、夜经济、可重复“三个着力点”，着力抓好白马寺片区、隋唐洛阳城宫城和金元古城片区等“七大片区”，大力发展沉浸式演艺、剧本娱乐、汉服体验等“六大业态”。研究更深入，谋划更系统，方向更明晰，举措更具体，这一部署无疑让洛阳发展新文旅更具“操作性”。

谋之愈深，行之愈远。这次会议上，有两个数据引人瞩目，一个是“至少10%”，一个是“大概6%”，前者是洛阳文旅产业成“支柱”理应实现的GDP占比，后者是目前该产业在全市经济总量中的占比。4%左右的差距，想要在几年内赶上，不能“浅尝辄止”而要“深度研究”，不能“偏于一域”而要“全面布局”，不能“单打独斗”而要“集成作战”，打好组合拳。

微观审视会议新部署，可以感知到更深用意——

这是对时间和空间的拓展。从深体验到夜经济再到可重复，这“三个着力点”某种程度上追求的正是延长游客游玩时间、增加体验消费次数，深度激发“流量”与“留量”的增长潜力。而从城市到乡村，从洛北到洛南，“两大板块”与“七大片区”的布局，也正是大做空间文章，依托独特资源打造更多年轻人喜爱的文旅打卡地，更多支撑“文旅文创成支柱”的新文旅高地。

这是对场景和业态的刷新。如果说“七大片区”塑造的是新文旅产业发展需要的新场景，那么培育发展“六大业态”，就是要以一个个契合沉浸式体验、年轻化消费的新业态，让整座城市在“移步换景”中“一秒沉浸”，就是要以新文旅场景和业态的耦合联动、集群发展，真正变“星星之火”为“燎原之势”，变“点”的引流为“面”的消费，形成矩阵效应。

可以说，聚焦发展新文旅，这次会议提出的新思路新部署，就是“往实里抓、向目标奔”，就是以产业格局的重塑，让洛阳文旅向新而生！

当然，正如会议所言，深度破题新文旅绝非一蹴而就，做好这篇大文章，还需进行更深入系统的谋划。这就需要我们融会贯通、整体把握，在领悟透、落实好市委既定部署的同时，持续深度研究文旅产业与城市提质、乡村建设，乡村旅居与康养等一系列关系，持续深挖资源、丰富场景、创新业态，不断打出更漂亮的组合拳。

一花独放不是春，百花齐放春满园。多点发力，多维布局，变“零星盆景”为“连片风景”，洛阳文旅定能美出“新”高度！（洛平）