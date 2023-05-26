用创新展示城市文化内涵——访首望体验科技文化有限公司工作人员鄢然

“太震撼了，仿佛开启了一场穿越千年的洛阳寻迹之旅。”6月30日，在欣赏了中国首部数字行浸演艺《寻迹洛神赋》之后，首望体验科技文化有限公司工作人员鄢然说。

“太震撼了，仿佛开启了一场穿越千年的洛阳寻迹之旅。”6月30日，在欣赏了中国首部数字行浸演艺《寻迹洛神赋》之后，首望体验科技文化有限公司工作人员鄢然说。

鄢然告诉记者，洛阳的历史文化底蕴非常深厚，多个景区推出的一场场沉浸式演艺活动，将一个个历史场景和故事进行演绎，用创新展示城市文化内涵，充分体现了洛阳文旅产业的质量和水平。比如，在参观隋唐洛阳城国家遗址公园天堂明堂时，武皇临朝、万国来朝、盛景霓裳、宫廷乐舞等实景演出，每个环节紧密相扣，在强大的光影效果和文化底蕴的衬托下，与游客实现了深度互动，给人特别好的体验和感受。到了洛邑古城，随处可见身着汉服的游客手摇团扇，三三两两做伴漫步在古色古香的街巷中，让人瞬间穿越，沉浸式感受洛阳厚重的历史文化。“还有洛邑古城推出的各种演艺节目，从内容延伸、场景设计，到演员的精致妆造，都能够很明显地感受到‘热门汉服打卡地’的魅力。”鄢然说。

针对洛阳文旅产业方面的发展，鄢然建议，洛阳有不少博物馆，可以考虑适当引入一些“沉浸式展演”项目，通过现代艺术样式让文物“活”起来，为文博展示提供更多元的创意内容，进一步增加交互式、沉浸式的体验感，拓宽文旅行业留客新思路。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图）