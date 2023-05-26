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洛阳文旅频频出圈有底气更有内涵——访河北广播电视台记者张云华
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.01 08:52

　　“不虚此行！古都洛阳逛不够，还想来！”昨日，谈及对洛阳文旅发展的印象，河北广播电视台记者张云华直言，洛阳沉浸式文旅新体验让人如沐春风，来了就沉浸其中，被感染、被带动。

　　张云华说，从龙门石窟到隋唐大运河文化博物馆，从洛阳剧本娱乐产业园到5G+XR元宇宙产业园，在古风古韵的传统文化与集国风文化、工业质感、未来科技于一身的新文旅体验中，她仿佛穿行在历史与现实之间，真切地开启一场梦回大唐之旅。

　　“一滴雨也许是李白手中的酒！《寻迹洛神赋》实景演出里的这句台词，让我感触颇深。”张云华不禁感叹，在洛阳这座城市里，柔和的清风，也许是李清照的袖口轻拂。行走于清风明月，越时空与古人对话，醉卧在这座城市的浪漫里，旅游体验已从走马观花变为入景演绎与感触感悟。

　　“在沉浸式文旅体验中，我触碰到了古都洛阳的文化底蕴，更看到了满满的青春与活力，感受到古迹与现代化的融合与碰撞，在博大精深中领略洛阳城市的包容与情怀。”张云华说，洛阳文旅频频出圈，有底气更有内涵，已走出了一条以文塑旅、以旅彰文、文旅融合的高质量发展之路。她相信，洛阳文旅“现象级”表现，将助推河南文旅加速塑造全域旅游的新格局、新气象。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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