洛阳新文旅让厚重文化有说头更有看头——访河南省文化和旅游厅宣传推广处副处长王立国

“把文旅文创融合战略落到实处，核心是创意、创新、创造。洛阳书写的新文旅传奇，为全省文旅文创融合、历史文化资源活化利用找到了突破口、蹚出了新路子。”昨日，在接受记者专访时，河南省文化和旅游厅宣传推广处副处长王立国对洛阳文旅发展给予高度评价。

“把文旅文创融合战略落到实处，核心是创意、创新、创造。洛阳书写的新文旅传奇，为全省文旅文创融合、历史文化资源活化利用找到了突破口、蹚出了新路子。”昨日，在接受记者专访时，河南省文化和旅游厅宣传推广处副处长王立国对洛阳文旅发展给予高度评价。

“博大精深的传统文化是创新的宝藏，洛阳新文旅发展模式，让厚重文化有说头，更有看头。”在王立国看来，这背后有洛阳坚持创意驱动、美学引领、艺术点亮、科技赋能、跨界融合的思路引领，更有持续完善产业链条、优化产品供给的孜孜以求，洛阳由此点亮了璀璨的文化之光。

从《登场了！洛阳》到《风起洛阳》，从定鼎门的云卷云舒到洛邑古城的汉风满园，从云上龙门到5G+XR元宇宙……王立国说，洛阳文旅文创的生动实践始终围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”开展，在优秀传统文化中寻找灵感，从当代新科技中吸取动能，并将两者有机结合，探索出可视化呈现、互动化传播、沉浸式体验的文旅新业态、新模式，打造了品质口碑兼具的文旅文创产品，洛阳历史、传统文化由此“活起来”“火起来”，洛阳也成为越来越多人的“诗和远方”。

“古有洛阳纸贵，今有洛阳出圈。”王立国说，文旅文创惊喜不断的洛阳注定未来可期。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋）