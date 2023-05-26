“站在应天门上，华灯初上，仿佛一眼万年、梦回大唐；行走在中原大地，徘徊遐想，必将红日初升、其道大光。”6月29日，在“行走河南·读懂中国”文化旅游季暨第五届全球文旅创作者大会启动仪式上，知名文化学者郦波从文化视角解读“行走河南·读懂中国”。带给他梦回大唐沉浸式体验的，正是隋唐洛阳城应天门这个火爆出圈、令无数青年心驰神往的网红打卡地。

30多次冲上全国热搜榜Top10，话题阅读量超30亿次；“线上做流量、线下做变现”……

抢抓新文旅“风口”古都洛阳持续火爆出圈

“站在应天门上，华灯初上，仿佛一眼万年、梦回大唐；行走在中原大地，徘徊遐想，必将红日初升、其道大光。”

6月29日，在“行走河南·读懂中国”文化旅游季暨第五届全球文旅创作者大会启动仪式上，知名文化学者郦波从文化视角解读“行走河南·读懂中国”。带给他梦回大唐沉浸式体验的，正是隋唐洛阳城应天门这个火爆出圈、令无数青年心驰神往的网红打卡地。

以年轻人为主要消费群体的新文旅产业，正在成为文旅产业的“风口”。洛阳认真落实省委省政府关于实施文旅文创融合战略的部署和对洛阳提出的“文旅文创成支柱”要求，积极抢抓“风口”，大力发展新文旅产业，取得了初步成效。

今年以来，“洛阳汉服”火爆出圈，文旅市场热度持续攀升。根据携程等在线旅游平台数据，线上下单游客人次、总消费分别较2019年同期增长122%、132%。

洛阳新文旅产业发展的奥秘在哪里？在6月30日召开的2023全省文旅文创发展大会上，洛阳向全省介绍推动新文旅产业发展的做法和成效。

把握新特征

发展新文旅，首先要把握其蕴含的鲜明特征。

透过洛阳文旅文创融合发展的窗口，新文旅“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”特征格外鲜明。

——新文旅，“新”在颠覆性创意。当前，文旅产业已经从“资源为王”向“创意为王”转变，必须用颠覆性创意整合资源、打造产品、开展营销、拉动消费。

——新文旅，“新”在沉浸式体验。文旅产业已经从“观光游览”向“沉浸体验”转变。实现人无我有、人有我优，沉浸式体验必不可少。正是通过打造有场景、有情景的沉浸式文旅产品，让能游客通过角色代入获得了沉浸式体验，洛阳才得以火爆“出圈”。

——新文旅，“新”在年轻化消费。如今，“90后”“00后”已经成为文旅消费主力，推出契合这一代年轻人喜好、符合年轻化消费的文旅产品，是文旅转型的必由之路。

——新文旅，“新”在移动端传播。当今时代，互联网已成为人们生产、传播、获取信息的主渠道，社会动员能力越来越强。进入新发展阶段，必须把互联网移动端作为文旅营销主平台，才能实现线上传播引流与线下体验变现的联动。

基于对新文旅特征的深刻把握，洛阳创新文旅产业发展理念，加快推动传统文旅产业向新文旅产业转型，努力打造全国沉浸式文旅目的地。今年以来，洛阳成功策划了“穿汉服、游古都”活动，创新推出“神都奇幻志”全城剧本杀、“博物馆奇妙夜”等沉浸式文旅产品，面向全网特别是年轻群体精准推介，并保持引流热度，使洛阳成为全国最热门的网红打卡地之一。