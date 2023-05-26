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“‘最洛阳’也是‘最经典’”——访浙江省中国国际旅行社有限公司运营部经理方胜宝
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.30 15:50

　　“从文物、遗址、建筑到美食，洛阳处处皆历史，尤其是沉浸式文旅表达方式，带给人全新的体验。”30日，当被记者问起对洛阳文旅发展的印象，浙江省中国国际旅行社有限公司运营部经理方胜宝给予高度评价。

　　方胜宝尤其对参观的龙门石窟景区赞不绝口。他认为，这些年，龙门石窟接连推出“画舫夜宴”“洞窟体验”“夜游龙门”等定制化高品质文旅项目，丰富了旅游业态、延长了停留时间、拉长了产业链条。尤其是夜游龙门这样的“夜游+沉浸式体验”，让游客可以以全新的视角入梦石窟盛景，是很好的创新尝试。

　　作为一名旅行社公司代表，方胜宝在旅游线路开拓、旅游产品开发方面颇有思考。他认为，洛阳文旅要“再上一层楼”，需要将新文旅发展理念和进一步叫响文旅IP相结合。

　　例如，武则天是中国历史上家喻户晓的传奇人物，曾给洛阳这座城市留下了天堂、明堂等太多伟大建筑，并让“神都”这一独特称号流传至今，“武则天IP”就是文旅开发的富矿。又如，历史上洛阳是客家人“衣冠南渡”重要出发地，“客家之源IP”对中国东南沿海乃至世界各地客家人来说是很好的感召，同样可以大做文章。

　　“对于洛阳文旅IP而言，‘最洛阳’也是‘最经典’。”方胜宝说。“有理由相信，沿着新文旅发展之路，洛阳一定会涌现更多经典IP，承载万千游客的喜爱。”（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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