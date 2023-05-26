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知名文化学者郦波从文化视角解读何以“行走河南·读懂中国”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.30 08:41

郦波

　　在昨晚的“行走河南·读懂中国”文化旅游季暨第五届全球文旅创作者大会启动仪式上，知名文化学者、南京师范大学教授郦波讲述了3个历史故事，从文化视角解读何以“行走河南·读懂中国”，彰显洛阳在中华文明史上的重要地位。

　　作为一名研究中华文明史的学者，郦波最看重的一次“行走”和“读懂”发生在3062年前(公元前1039年)。当时，哥哥姬旦、弟弟姬奭(shì)这对兄弟从遥远的西秦大地来到洛河之滨，完成了一个对中华文明史有着极其重要的任务：测定天下之中，并在此建立中国历史上第一个“国家级中心城市”——洛邑，也就是如今的洛阳。

　　在郦波看来，姬旦和姬奭兄弟二人，不仅是伟大的政治家，也是伟大的科学家。在洛阳，他们还用“土圭测影”的方法，精准测定了一年中日影最长的一天——冬至。此举对当时的华夏文明、农耕文明也具有至关重要的意义，中华文明从此有了独特的时间坐标——二十四节气。这对兄弟，正是后人所熟知的周公与召公。

　　“洛邑，我们脚下的这片热土，就此成为华夏文明史上空间坐标轴上的天下之中，以及时间坐标轴上的文明原点。”郦波如是说。

　　郦波接着讲述，著名学者闻一多先生看中的两次“行走”和“读懂”，分别发生在2500多年前和1279年前。

　　2500多年前，年轻的孔子从齐鲁大地来到中原大地，在洛阳问道于老子，这是中华文明史上的儒家和道家的初次伟大相遇。

　　1279年前，“诗仙”李白被赐金放还，他行走在河南大地上，最终来到洛阳，在这里碰到了“诗圣”杜甫，二人一见如故，引为平生知己。“闻一多先生曾这样评价李白和杜甫的相遇：他们的相遇，是中国文学史上最激动人心的时刻，也许只有老子与孔子的相遇能与之媲美，仿佛太阳与月亮的相碰。”郦波说。

　　3次“行走”和“读懂”，都发生在洛阳。由此可见，行走洛阳，可以读懂中原；行走河南，可以读懂中国。

　　郦波进一步解释，因为有“宅兹中国”的何尊铭文，所以中原是中国之源；因为有周公召公测定天下之中，在此营建洛邑，所以中原是天下之中；因为有河图洛书、二里头殷墟考古，有甲骨文、中华文明探源工程，所以中原是中国之本。

　　“作为中国人，只有明白何以中国，才可能有真正的文化自信，也才能有信心、有能力、有智慧踏上中华民族伟大复兴和第二个百年奋斗目标的新征程！”郦波最后深有感触地说，站在应天门上，华灯初上，仿佛一眼万年、梦回大唐，行走在中原大地上，徘徊遐想，必将红日初升、其道大光。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞 孙小蕊/文 鲁博/图)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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