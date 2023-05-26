借鉴先进经验 做优“民宿经济”——访舞钢市委书记、市长朱志骞

“舞钢市山水风光秀美、文旅资源丰富，发展民宿产业具有得天独厚的优势。我们将积极借鉴栾川重渡沟等地的民宿集群发展经验，推动舞钢市民宿产业高质量发展。”昨日，平顶山市舞钢市委书记、市长朱志骞在接受记者采访时表示。

“舞钢市山水风光秀美、文旅资源丰富，发展民宿产业具有得天独厚的优势。我们将积极借鉴栾川重渡沟等地的民宿集群发展经验，推动舞钢市民宿产业高质量发展。”昨日，平顶山市舞钢市委书记、市长朱志骞在接受记者采访时表示。 “舞钢市山水风光秀美、文旅资源丰富，发展民宿产业具有得天独厚的优势。我们将积极借鉴栾川重渡沟等地的民宿集群发展经验，推动舞钢市民宿产业高质量发展。”昨日，平顶山市舞钢市委书记、市长朱志骞在接受记者采访时表示。 朱志骞说，在乡村民宿产业发展上，栾川县坚持高品质定位，走集群式发展路径，把打造民宿集群作为重中之重，推动民宿产业提质增效，同时还发展“民宿+农事体验”“民宿+民俗体验”“民宿+非遗展演”等“民宿+”发展新模式，推动了乡村旅游向乡村旅居转变。 “下一步，我将带我们的乡镇党委负责人、农村的创业能人等来洛阳，全面考察学习民宿产业发展经验。”朱志骞说，今后舞钢市将加快推进民宿集群建设，进一步做优“民宿经济”，助力文化旅游产业高质量发展。 “目前，洛阳正加快发展剧本娱乐这一新业态，吸引了许多年轻人，成为文旅消费新热点。”朱志骞表示，下一步将认真学习、认真研究剧本娱乐这一文旅新业态，结合当地文化元素开发一些优质剧本娱乐项目，进一步丰富游客消费体验。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）