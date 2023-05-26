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洛阳：民宿管家带您拥抱乡村旅居新体验
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.29 08:45

　　进入新发展阶段，民宿已经成为旅游目的地产品，代表着一种乡村旅居的新生活方式，也是一种涵盖多元经营业态的综合经济。随着民宿经济的蓬勃发展，民宿管家从无到有，正成为民宿产业发展的灵魂和吸引游客体验乡村旅居新生活的一大卖点。

　　市委高度重视民宿经济发展和民宿管家队伍的培育，市委主要领导多次在调研中提出，要借鉴江浙等地发展民宿经济的经验，策划户外、农耕等沉浸式体验项目，组建民宿管家服务团队，更好满足游客亲近美好自然、感受乡村韵味的文旅需求。

　　民宿管家管什么？在民宿经济发展中，民宿管家又扮演着什么样的重要角色？记者带您深入了解。

　　让住客更有家的感觉

民宿管家常国苹与住客沟通

　　接待游客、帮客人办理入住，与客人沟通细节，了解他们的喜好并提供相关服务……近日，在栾川县庙子镇庄子村“静语流年”民宿内，民宿管家常国苹无疑是最忙的人。

　　天刚刚擦亮，常国苹就开始了一天的忙碌。

　　确定厨房食材，安排专人采买；检查房间整理状况，协助住客退房，迎接新住客……从睁眼开始，常国苹的一天都在围着住客打转。

　　今年37岁的常国苹是栾川本地人，瞅准了家乡大好的绿水青山资源，2019年，她和家人共同打理的民宿“静语流年”正式营业。

　　沿着蜿蜒山路来到被青山环绕的“静语流年”，推开木质大门，入目便是小院里的花团锦簇。潺潺的流水、清澈的小池塘、木质的座椅，勾勒出一幅古朴闲适的美丽画卷。

为住客布置房间

　　民宿诗意生活的背后，离不开民宿管家的精心打理。“民宿和酒店最大的不同，就是民宿更有家的感觉。”常国苹说，民宿的灵魂在于服务的“温度”，能够给予客人温馨的体验就是好的民宿管家。

　　为过生日的住客送上鲜花和祝福，为玩水的孩子送上一个水枪，为带婴儿的住客专门准备婴儿床……常国苹把服务藏进细节里，让住客在不经意间被温暖，收获更优质的住宿体验。

　　得益于此，“静语流年”民宿得到住客广泛好评，住客中回头客占比达60%，这里面无疑包含着住客对常国苹服务的认可。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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