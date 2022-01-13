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“国宝里的中国”文物影像展今日在应天门美术馆开展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.10.01 11:58

　　为寻找中国文物中的“顶流”，普及大众文物保护的意识，隋唐洛阳城国家遗址公园应天门美术馆自即日起，展出“国宝里的中国——中国国宝文物影像展”，国庆假期期间，游客在应天门美术馆即可一睹它们的芳容。

　　应天门美术馆相关负责人介绍，据统计，在全国3323家博物馆、美术馆、文化馆等各类文物收藏单位中，总计收藏着多达1000多万件/套文物。在这些数以亿计的各类文物中，又有一部分因为具有极其珍贵的历史文化和艺术价值，受到特别的关注和重视。为了更好地保护这些珍贵的文物，国家文物局分别于2002年、 2012年、2013年先后三次公布了包含青铜器、金银器、玉石器、陶瓷器、漆木器、书画、丝帛等在内的195件/套禁止出国(境)展览文物，这些珍贵文物无一不是国之瑰宝，此次展览中展出的图片就选于此。

　　“这些国宝见证了各个历史时期的最高文化审美水平，以及中华文明发展历程中多元、开放、流、互鉴的文化自信，通过这些国宝，我们可以看到一部辉煌的中华文明史。”该负责人说，举办此展览旨在展示中华优秀传统文化的精神标识，在更好体现文物的历史价值、文化价值、审美价值、科技价值、时代价值的同时，积极促进公众了解历史，增强公众文化自信。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 赵耀辉 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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