国庆假期，洛阳将出现持续阴雨天气

今日：阴天有小雨，北中部有中雨，局部地区有大雨，气温18℃到23℃。

前段时间，洛阳气温持续偏高。国庆假期，随着强冷空气登场，将一举扭转此前的偏暖格局，我们要在气温的急剧变化和不知该如何穿衣的困扰中度过假期了。

根据中国天气网消息，昨天一股强冷空气已经从西北地区“发货”，在国庆假期将横扫我国中东部，带来强降雨和断崖式降温，多地冷热急转犹如四季轮换。一场秋雨一场寒，这股强冷空气携风带雨，让气温急转直下，预计3日最高温跌破20℃，5日将降到13℃左右，如入初冬。面对急剧天气变化，大家要注意及时添衣，做好防寒准备。

根据气象资料分析，未来一周受西南暖湿气流和中低层切变线的共同影响，我市将出现持续阴雨天气。受较强冷空气影响，3日至4日有4级左右偏北风，阵风6级到7级；5日至6日气温大幅下降，最高气温将降至13℃到15℃。具体预报如下。

1日(周六)：阴天有小雨，北中部有中雨，局部地区有大雨，气温18℃到23℃。

2日(周日)：阴天间多云有分散性小雨，气温20℃到26℃。

3日(周一)：阴天有中到大雨，局地暴雨，偏北风逐渐增大至4级左右，气温19℃到23℃。

4日(周二)：阴天有小雨，南部有中到大雨，东北风4级左右，气温12℃到18℃。

5日(周三)：阴天有小雨，气温10℃到13℃。

6日(周四)：阴天间多云有分散性小雨，气温9℃到15℃。

7日(周五)：阴天转多云，气温9℃到18℃。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）