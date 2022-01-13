洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

国庆假期，洛阳将出现持续阴雨天气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.10.01 10:22

　　前段时间，洛阳气温持续偏高。国庆假期，随着强冷空气登场，将一举扭转此前的偏暖格局，我们要在气温的急剧变化和不知该如何穿衣的困扰中度过假期了。

　　根据中国天气网消息，昨天一股强冷空气已经从西北地区“发货”，在国庆假期将横扫我国中东部，带来强降雨和断崖式降温，多地冷热急转犹如四季轮换。一场秋雨一场寒，这股强冷空气携风带雨，让气温急转直下，预计3日最高温跌破20℃，5日将降到13℃左右，如入初冬。面对急剧天气变化，大家要注意及时添衣，做好防寒准备。

　　根据气象资料分析，未来一周受西南暖湿气流和中低层切变线的共同影响，我市将出现持续阴雨天气。受较强冷空气影响，3日至4日有4级左右偏北风，阵风6级到7级；5日至6日气温大幅下降，最高气温将降至13℃到15℃。具体预报如下。

　　1日(周六)：阴天有小雨，北中部有中雨，局部地区有大雨，气温18℃到23℃。

　　2日(周日)：阴天间多云有分散性小雨，气温20℃到26℃。

　　3日(周一)：阴天有中到大雨，局地暴雨，偏北风逐渐增大至4级左右，气温19℃到23℃。

　　4日(周二)：阴天有小雨，南部有中到大雨，东北风4级左右，气温12℃到18℃。

　　5日(周三)：阴天有小雨，气温10℃到13℃。

　　6日(周四)：阴天间多云有分散性小雨，气温9℃到15℃。

　　7日(周五)：阴天转多云，气温9℃到18℃。（洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
    重阳寻古迹 感悟孝文化
        再过不久，重阳节就要到了。今年的重阳节刚好在国庆假期期间，除了传统习俗登高，您有没有想去市区及周边这...
  • ·游生态旅游小镇 品山水文化名村
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 我市各界代表向人民英雄敬献花篮
  • 洛龙区凌波桥西侧将规划建设一所小学
  • 洛龙区聂潘路提升改造项目完工
  • 提速发展！洛阳高端轴承产业集群建设...
  • 宁洛高速上小货车侧翻 10名洛阳“文物...
  • 洛阳市政协召开常委会会议 围绕“智慧...
  • 最新进展！事关长夏门小学(潘村小学)建设
  • 点赞！这项“世界级挑战性工程”有咱...
  • 伊滨区与逸家繁星签署战略合作协议
  • 洛阳发布《人才需求指导目录》 全市人...
    		•
    百姓呼声
    洛阳古墓博物馆将于9月29日13:00对外开放
    网友建议取缔三轮高压清洗车？官方回应
    精彩图片
    牡丹博物馆：走进光影...
    花团锦簇 国旗飘扬
    迎国庆 庆重阳【高清图...
    海报丨“数”读洛阳这...
    精彩热帖

    瀛洲桥畔好风光

    龙凤山景区夜景

    老城十字街

    最美格桑花
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605